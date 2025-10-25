Mérida, Yucatán.- Ángel y Fabiola fallecieron en mayo pasado tras ser embestidos por un automovilista en calles de la ciudad de Mérida. Este fin de semana se vivió un nuevo episodio al quedar libre Víctor. R.B., el presunto responsable, luego de obtener los beneficios de un amparo. Por ello, seguirá el proceso legal en libertad.

Fue en mayo pasado, cuando Víctor embistió con su camioneta a la pareja que circulaba en una motocicleta por la zona de Altabrisa, al norte de la capital yucateca.

Ángel falleció en el sitio del percance. Fabiola, su esposa y quien estaba embarazada, perdió la vida días después en el hospital donde era atendida.

Por esa razón, autoridades policíacas lo señalan como el responsable de la muerte de las tres personas.

Al inicio del proceso legal, Víctor. R.B. enfrentó los cargos en libertad, pero una jueza ordenó la prisión preventiva.

Cinco meses después, la defensa del automovilista promovió un amparo que obligó al juez local disponer que quede en libertad y porte un brazalete localizador. También deberá firmar cada 15 días y no podrá salir de Yucatán.

Extraoficialmente trascendió, que los familiares de Víctor adujeron que padece problemas de salud mental que lo motivaron a intentar quitarse la vida en el penal de Mérida.

La aseguradora del vehículo ofreció 5 millones de pesos como reparación de daños.

Los familiares de las víctimas expresaron inconformidad con la liberación del joven, al señalar que el cambio pone en riesgo el avance del proceso.

También lamentan que el abogado, Jorge Méndez Mex, que representa a la familia no acudió a la audiencia.

Afirman que desde el viernes 24 de octubre no saben de él y aseguran que, junto con su asistente, fue “levantado” en una carretera y por eso no llegó a la dirigencia judicial.

Sin embargo, autoridades policíacas informaron que el abogado y su acompañante quedaron detenidos.

Ambos iban en un taxi cuyo conductor cometió una infracción de tránsito. El chofer discutió con los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a lo que sumaron Méndez Mex y su compañera. por lo que los tres quedaron arrestados.

