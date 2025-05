Tras ser detenida como principal sospechosa de asesinar a un médico en Villahermosa, la joven Lesly ‘N’ residente del hospital Gustavo A. Rovirosa, envió una carta al gobernador Javier May pidiendo ayuda, al acusar que nunca conoció a la víctima en persona y la están inculpando.

El 6 de mayo, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a la joven de 23 años mientras se encontraba en el hospital en el que hacía su residencia en el área de Enseñanza.

Una semana después, el lunes 12 de mayo y tras 9 horas de una audiencia inicial, Lesly fue señalada como responsable del homicidio y vinculada a proceso, quedando desde entonces en prisión preventiva justificada.

Ahora desde prisión, Lesly envió una carta al gobernador Javier May, urgiendo su intervención asegurando que fue detenida “injustamente y sin ninguna prueba”.

La misiva hecha pública en redes sociales y que consta de tres cuartillas, explica todo lo que ha vivido desde el momento de su detención y pide al mandatario estatal intervenga para que la juez que lleve su caso acepte las pruebas de sus abogados y pueda defenderse.

“Desde que fui detenida me quitaron mi teléfono celular y éste no se le ha entregado a mi defensa para que pueda mostrar las pruebas con las que cuento. Temo que mi información haya sido eliminada, ya que ellos me exigieron que yo les diera mi contraseña”, acusó.

Y es que la joven residente afirma que nunca conoció en persona al médico asesinado y mucho menos tenía una relación, ni amistad con él, pues era solo era uno de sus contactos en Facebook.

“En ocasiones me saludaba y me invitaba a salir, a lo cual yo nunca acepté y prueba de ello son mis conversaciones en el celular”, asevera.

Asimismo, refiere que, tras su captura, la Fiscalía le señaló que era la primera persona que citaban a declarar sobre el caso y no han citado a nadie más, ni al personal del motel para investigar los hechos.

Finalmente pidió que la Fiscalía muestre las pruebas que supuestamente tiene contra ella, pues hasta el momento la autoridad no ha mostrado nada que la señale directamente a ella como responsable.

