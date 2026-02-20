Más Información
Mérida, Yucatán.- Al asumir la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Yucatán, José Enrique Molina Casares afirmó que mantendrán una relación institucional, respetuosa y firme con el Gobierno del Estado.
En su mensaje agregó que se dará continuidad al trabajo coordinado con las autoridades estatales:
"Vivimos momentos decisivos. La competitividad no se define con discursos, sino con coordinación, con firmeza y con propuestas claras. El empresariado formal enfrenta retos reales: mayores costos operativos, competencia desigual frente a la informalidad y un entorno económico que exige adaptación constante”, aseveró.
El CCE Yucatán está integrado por 18 cámaras empresariales que representan al sector productivo de la entidad.
"Ante este panorama, no podemos actuar de manera aislada; debemos hacerlo de forma estratégica y conjunta”, puntualizó Molina Casares, quien también preside la Cámara Nacional de Comercio de Mérida (Canaco-Servytur).
Agregó que el crecimiento económico del Estado no ocurre por inercia, sino que se construye con decisiones responsables, coordinación efectiva y una visión de largo plazo, subrayando que el sector empresarial será un aliado propositivo en el desarrollo de Yucatán.
Por su parte, la presidenta saliente del CCE Yucatán, Claudia González Góngora, destacó que cuando se actúa de manera conjunta las propuestas del sector empresarial tienen mayor alcance.
Destacó que el sector económico, tanto a nivel nacional como internacional, enfrenta tiempos complejos derivados de un entorno globalizado que impacta directamente a México y a Yucatán.
