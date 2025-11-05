Culiacán.- En una nueva jornada de violencia que se vivió en la capital del estado, se registraron en diversos hechos los asesinatos a balazos de ocho personas, entre ellos dos mujeres y del exdirector de panteones del municipio, Carlos Danilo Burgos García.

Las autoridades de seguridad pública y los cuerpos de auxilio fueron alertados sobre una persona del sexo masculino atacado a balazos frente a su casa, por la avenida Abedul de la colonia Rafael Buelna, al llegar al sitio los paramédicos intentaron darle los primeros auxilios, pero exfuncionario no respondió.

En la calle Ejercito Nacional, de la colonia 21 de Marzo, hombres que viajaban en motocicleta atacaron a balazos a dos mujeres que se encontraban en un puesto semifijo de venta de frijol en bolsas y aguacates. En el lugar del atentado una de ellas perdió la vida y la segunda tuvo que ser trasladada a un hospital con severas lesiones.

Lee tembién Detectan por lo menos 800 casas construidas en zona de reserva ecológica en Tepoztlán, como el caso de Gerardo Fernández Noroña

Sin embargo, pocas horas después, se notificó a la Fiscalía General del Estado el fallecimiento de la mujer lesionada por impactos de bala de nombre Johana Karely “N” de 39 años, en tanto uno de sus presuntos atacantes que resultó ser un menor de edad logró ser detenido por elementos de la Policía Estatal que patrullaban la zona.

Las autoridades judiciales documentaron que, en distintos sectores de la ciudad, cinco jóvenes, miembros de dos familias, fueron asesinados por impactos de bala, dos de las víctimas fueron los hermanos Giovanni “N”, de 20 años y Ariel “N”.

El personal militar y de seguridad pública fueron alertadas sobre detonaciones de armas de fuego por la calle Enrique Pérez Arce, de la colonia Plutarco Elías Calles, al acudir encontraron los cuerpos de dos personas del sexo masculino que habían fallecido.

Lee también Accidente carretero deja 6 migrantes muertos en Chihuahua; el conductor huyó

Según los datos personas desconocidas que viajaban en dos motocicletas dispararon contra los hermanos cuando estos se encontraban parados fuera de su negocio de venta de piezas de vehículos usados, uno de ellos intentó ocultarse dentro del local, pero fue alcanzado por los disparos.

En el sector del Bicentenario, en domicilios distintos fueron privados de la vida con impactos de bala, los hermanos César “N” y Cristian “N”, el tercer hermano, fue ejecutado en una improvisada casa fabricada de madera y hules, en una zona donde se deposita la basura, en la misma zona de Culiacán.

Los dos primeros fueron sorprendidos por sus homicidas en sus propias casas mientras descansaban, hasta donde se ingresaron y los privaron de la vida, en tanto que al tercero lo ubicaron dentro de una casa construida con cartones y hules y lo asesinaron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL