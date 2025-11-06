Culiacán.- Se investigan las causas de una explosión en una empresa agrícola denominada Siete Gotas, la cual se ubica muy cerca del ejido Campo 35, en el municipio de Ahome, en la que tres trabajadores resultaron con heridas graves y una de las bardas perimetrales resultaron con severos daños al abrirse grandes boquetes.

La información preliminar que recibió el personal de Protección Civil municipal de Ahome que inició las inspecciones de la planta fue en el sentido que se trabajaba en el calentamiento de material agrícola, cuando se produjo un fuerte estruendo y diversos equipos salieron proyectados con fuerza.

En el lugar del incidente los cuerpos de socorro les brindaron las primeras curaciones a tres trabajadores que se encontraban cerca de la caldera. Dos de ellos fueron enviados a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Los Mochis y el tercero al Hospital General de la misma ciudad, por presentar lesiones más severas.

Se desconocen aún las causas que produjeron la explosión que dañó estructuras, oficinas y abrió grandes boquetes en una de las bardas perimetrales, por lo que fue necesario la intervención del ejército y de la policía municipal para resguardar el inmueble.

Con la revisión de las instalaciones de la empresa agrícola para conocer en detalle si cumple con todas las normas de seguridad, se verifican los permisos y licencias para operar en una zona cercana al ejido de Campo 35, en el municipio de Ahome.

afcl/LL