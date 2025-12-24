Mérida, Yucatán.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementaron un operativo, luego de que unas 40 personas de la Hacienda San Diego Tixcacal, al poniente de Mérida, amenazaron con linchar a una persona identificada como Luis Quintal, quien presuntamente los habría defraudado con canastas navideñas por un total de 400 mil pesos.

Los afectados señalaron que el individuo ofreció canastas navideñas a través de un sistema de tarjetas canjeables, las cuales fueron pagadas en su totalidad, pero la entrega, en víspera de la Nochebuena, nunca se concretó.

Según manifestaron los inconformes, en el fraude habrían caído personas de otros estados.

Lee también: Detienen a sospechosa del homicidio de un doctor en Villahermosa; absuelven a pasante vinculada al caso

Operativo policial evita linchamiento en Mérida; acusan fraude por canastas navideñas. Foto: Especial.

La situación escaló con rapidez hasta derivar en un intento de linchamiento contra el presunto responsable.

Los agentes intervinieron para evitar que los enardecidos vecinos cumplieran su amenaza.

Finalmente, lograron apaciguar los ánimos y convencieron a los afectados de que interpongan sus respectivas denuncias.

El defraudador fue resguardado por la Policía Estatal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr