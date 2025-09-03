Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

Juchitán, Oax.– El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), aceptó las medidas cautelares que emitió la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), a favor de una veintena de en Ciudad Ixtepec.

Ayer, El Universal publicó que mediante el oficio DDHPO/PDE/6326/2025, con fecha 01 de septiembre de este año, firmado por el director de la Primera Defensoría Especializada de la DDHPO, José Antonio Álvarez Hernández, se solicitó de esos alumnos.

Días antes, los padres de familia de esos escolares denunciaron que en la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo (ENUFI), de Ciudad Ixtepec, se les negó la inscripción a sus hijos, a pesar de que habían obtenido las mejores calificaciones en el examen de ingreso del cinco de julio.

Lee también

Con fecha de septiembre, y mediante el oficio 3245/2025, el IEEPO informa que acepta la medida cautelar emitida por la DDHPO, a favor de una veintena de estudiantes aspirantes a estudiar la carrera normalista, y expone que está adoptando las medidas pertinentes.

Entre otras recomendaciones de la DDHPO al IEEPO, establece que no debe haber corrimiento escalafonario para nadie y ordena que sean garantes que no sean objetos de agresiones o en su estancia como normalistas.

Algunos padres de familia confirmaron que sus hijos fueron inscritos ayer y esperan que las autoridades de la ENUFI garanticen su seguridad, una vez que inicie el ciclo escolar 2025-2026, a partir del próximo lunes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses