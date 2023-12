Tamaulipas.- El vocero de Seguridad del gobierno de Tamaulipas, Jorge Cuéllar Montoya, confirmó que la Fiscalía General de Justicia realiza las investigaciones correspondientes respecto a los nueve cuerpos que fueron encontrados afuera de una funeraria de Reynosa.

“Efectivamente se encontraron esos cuerpos y la Fiscalía se encuentra realizando las investigaciones y están ahorita en proceso, ósea todavía no tenemos un resultado y mientras no se dé resultado, no podemos interferir para no afectar el debido proceso”, expresó el funcionario.

Cuéllar Montoya explicó que no se descarta que exista o no relación entre éste suceso y el reporte que hubo en el municipio de San Fernando, con un video que circuló en redes sociales de cuerpos pero que después ya no estaban.

“Lo cual se irá determinando con el avance de las investigaciones”, añadió.

Reiteró que se está trabajando en el tema, “se piensa que pudiera estar muy relacionado, pero es una conjetura todavía. En cuanto tengamos los resultados, los daremos a conocer”.

En otro caso, en el municipio de Llera, mencionó que el jueves aproximadamente a las 12:50 elementos de Seguridad Pública sufrieron una agresión por civiles armados, “que están ahí en la maleza, en nuestros compañeros de seguridad que realizaban estos rondines, repelieron la agresión eso fue en el Rancho Buasorte en el municipio de Llera, y tenemos como resultado cuatro civiles armados reducidos y una persona detenida, una mujer, eso es lo que tenemos de este suceso”.

Durante la rueda de prensa semanal, el Vocero de Seguridad afirmó que también investigan el reporte de un robo a los pasajeros de un autobús en la carretera San Fernando -Reynosa y reiteró que no habrá impunidad.

“El renacimiento de la vida pública de nuestro estado es imprescindible, de ahí la exigencia de recuperar los principios básicos del humanismo, la ética, la legalidad, el respeto, donde la seguridad se procure en todo el territorio tamaulipeco”, explicó.

