Culiacán.- Una residencia que el jueves pasado sufrió destrozos y daños en puertas y ventanas por disparos de armas de fuego en la colonia Lomas de Guadalupe, en la capital del estado, volvió a ser objeto de nuevos actos de violencia al explotar en su interior un artefacto artesanal y personas armadas le prendieron fuego.

Los vecinos de la calle Paseo del Humaya, en una zona donde se ubica una de las escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa, notificaron que personas desconocidas con un vehículo impactaron el portón principal del inmueble, luego de derribarlo lanzaron al interior un artefacto explosivo y luego le prendieron fuego.

El personal de bomberos que fue alertado sobre un nuevo incendio en una residencia provocado por personas armados acudió escoltado por policías y elementos del ejército a sofocar el fuego que consumió un vehículo que se encontraba en la cochera y todos los enseres domésticos de la casa.

Los responsables de volver a causar daños a la casa lograron huir del lugar antes de que se presentarán policía y elementos del ejército.

La mañana del jueves pasado, casi en forma simultánea, personas armadas atacaron dos residencias, una de ellas ubicada en el Paseo Humaya, en la colonia Lomas de Guadalupe y la segunda en la colonia las Quintas, de la capital del estado, las dos fueron balaceadas, pero a la segunda le prendieron fuego.

