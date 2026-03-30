San Cristóbal de las Casas, Chis.- Elementos del Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) incautaron en la aldea Las Espuelas, del municipio de La Democracia, departamento de Huehuetenango, a 14 kilómetros de la frontea con México, 16 fusiles de diversos calibres, miles de municiones, cargadores y detuvieron cinco hombres, entre ellos, dos mexicanos.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que a raíz de “una intervención táctica, planificada con información privilegiada”, se logró la detención de los cinco hombres y el decomiso del arsenal en la aldea Las Espuelas, del municipio de La Democracia.

En la vivienda cateada, fueron hallados la noche del domingo, 16 fusiles de diversos calibres, 117 cargadores, chalecos antibalas, radios portátiles, granadas de fragmentación, teléfonos, tarjetas bancarias, llaves y otros enseres.

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Incautan arsenal y detienen a cinco en frontera con Guatemala; aseguran fusiles, granadas y miles de municiones. Foto: Especial

En la vivienda donde se realizó el allanamiento fueron detenidos cinco hombres de entre 16 a 39 años de edad, dos de ellos de origen mexicano.

Los detenidos fueron identificados con los nombres de Gerardo, de 35 años, Diego, de 27, Ramiro, de 25, Alfredo, de 39 y un adolescente de 16 años de edad, que fue remitido a un juzgado especializado en menores.

Durante el operativo en el que participaron elementos de la División de Información Policial (DIP) de la PNC y los soldados, fueron incautadas tres pistolas 9 mm, tres motocicletas, cuchillos y se encontraron documentos de identidad de los cinco detenidos.

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En otro domicilio, los elementos de la PNC y el Ejército encontraron una ametrallador Barret, chalecos antibala y ocho cubetas con miles de cartuchos de diversos calibres.

Todo lo incautado y los cuatro presuntos criminales fueron trasladados ante un juzgado.

En La Democracia, el 30 de septiembre del 2025, fue detenido Roger Irabier Roblero López, de 39 años de edad, uno de los líderes del Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), después de nueve meses de haber huido de Frontera Comalapa, donde mantenía un control absoluto del lugar, como parte de la confrontación que mantenía contra el Cártel de Sinaloa.

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