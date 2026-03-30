Cinco hombres presuntamente responsables del asesinato de cuatro personas en Matías Romero Avendaño, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General de Oaxaca, de la policía municipal y fuerzas federales.

Los detenidos, informó, forman parte de un grupo criminal identificado como “La Empresa” y que es liderado supuestamente por un hombre identificado como “El Velir”.

El pasado 27 de marzo de 2026, sujetos armados a bordo de dos vehículos abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en un establecimiento de bebidas en Matías Romero; en el ataque se registraron cuatro víctimas mortales.

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Esa misma noche, una familia de tres - entre ellos, una niña de seis años de edad -, también fueron asesinados con disparos de armas de fuego cuando se desplazaban en un vehículo en La Venta, población del municipio de Juchitán de Zaragoza. Sobre este crimen, sin embargo, aún no hay ninguna persona detenida.

Los cinco detenidos por la ejecución de cuatro personas en Matías Romero Avendaño, precisó la Fiscalía de Oaxaca, se identifican como .F.T.V., alias “El Perro” o “El Razita”, originario de Hidalgo, señalado como líder de la célula criminal; M.D.G.M., alias “Dany”; D.D.A.R., alias “Máster” o “Lexus”; J.M.G., alias “Chino”; y J.L.L.M., originario de Veracruz, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

“En coordinación con la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Matías Romero, se identificaron personas con presunta vinculación a los hechos, quienes al ser abordadas proporcionaron información clave que permitió ubicar cuatro domicilios relacionados con una célula criminal”, aseguró.

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La Fiscalía reiteró que todos los imputados son señalados como integrantes del grupo criminal “La Empresa”, presuntamente liderado por el individuo conocido como “El Velir”, cuya investigación continúa activa.

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