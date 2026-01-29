Pachuca, Hidalgo.- Una reducción del 34 por ciento logró Hidalgo en embarazos en adolescentes, informó el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) México.

En el documento de resultados del Programa de País 2020-2025 se consigna que la baja se debe a la alianza estratégica entre los gobiernos federal, estatal, organismos internacionales y la sociedad civil.

Este avance se enmarca en una política pública integral que prioriza los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de la violencia y la atención diferenciada a mujeres, niñas y adolescentes, mediante acciones coordinadas en los territorios.

Durante la presentación del informe, Alana Armitage, representante saliente del UNFPA en México, destacó el trabajo realizado en Hidalgo, particularmente en la atención de las causas multifactoriales como la pobreza y las carencias sociales, la acumulación de desventajas y desigualdades, la discriminación y la violencia por razones de género.

Así como las dificultades en el acceso y la disponibilidad de servicios en salud sexual y reproductiva, entre otros factores, que inciden en la articulación institucional para atender las causas estructurales del embarazo adolescente.

“Me retiro de un cargo, pero no de la misión; la lucha por la igualdad es para toda la vida. Esta gran alianza continuará”, expresó Armitage ante la presencia de Anders Thomsen, nuevo representante del UNFPA en México, quien expuso los proyectos para el periodo 2026–2030.

En la presentación del informe, estuvo presente Katya Hernández Pérez, directora general del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), junto con Alejandra Vargas Olguín, en representación del Consejo Estatal de Población (COESPO).

Ambas coincidieron en que las aportaciones del UNFPA derivadas del convenio de colaboración con el gobierno de Hidalgo, ha impactado en la reducción de brechas y la atención integral de mujeres y niñas.

Asimismo se informó que en el año 2025, se implementó el Modelo de Atención y Protección Integral para Mujeres y Niñas en las regiones de Tula de Allende, Tulancingo, Tizayuca y Huejutla, con resultados positivos, por lo que en 2026 se prevé ampliar su aplicación a otras regiones del estado.

Como parte del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, el IHM participó en diversas acciones impulsadas por el UNFPA, orientadas a la prevención, la información oportuna y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.

Se explicó que se continuará la difusión de derechos de las mujeres y la prevención de la violencia, a través de materiales informativos auspiciados por el UNFPA, los cuales serán distribuidos en los Centros LIBRE, fortaleciendo el alcance comunitario de estas estrategias.

Con estos resultados, Hidalgo se posiciona como un referente en la implementación de políticas públicas con enfoque de derechos, coordinación multinivel y resultados medibles, alineadas a los compromisos nacionales e internacionales en materia de igualdad y desarrollo social, expresó Katya Hernández Pérez.