Pachuca, Hidalgo.- El gobierno estatal hidalguense reportó que las lluvias que provocó el frente frío número 13 no ha generado incidencias graves, pero se realizó la evacuación preventiva de 17 personas de la localidad de Acuautla para prevenir riesgos y en Tianguistengo se reportó un deslave en la localidad de Pemuxco, donde se mantiene un monitoreo permanente y atención preventiva a la población.

Además en la reunión del Gabinete de Seguridad, el gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena) ordenó que el Comité de Atención de Emergencias se mantenga desplegado y listo para atender cualquier eventualidad que se registre ante el frente frío número 13.

También se explicó de las investigaciones que enfrentan 23 personas aseguradas en Atotonilco de Tula, a quienes se les decomisaron ocho armas largas, cuatro cortas, presunta droga y vehículos, y de la detención de seis personas en Atitalaquia, donde mantenían a una persona privada de su libertad.

Como parte de los operativos del Gabinete de Seguridad, se dio a conocer el desmantelamiento de dos puntos de presunta venta de narcóticos en el municipio de Tizayuca, poniendo a disposición a tres personas y diversas dosis de estupefacientes; en tanto, en Zacualtipán de Ángeles se detuvo a dos personas por posesión ilegal de 171 cartuchos de diferentes calibres.

De igual forma, durante acciones operativas en Tepehuacán de Guerrero fueron capturadas tres personas presuntamente dedicadas a la venta de narcóticos; y en Tula de Allende se aseguró un predio donde se dedicaban al desmantelamiento de camiones de carga, asegurando dos cabinas, dos motores y diversas partes de automotores.

El gobernador Menchaca Salazar expuso que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró parcialmente una empresa en Tlaxcoapan por no contar con las licencias necesarias, y en la última semana se localizaron a 13 personas que contaban con ficha de búsqueda.