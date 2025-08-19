Pachuca, Hidalgo.- El gobernador Julio Menchaca Salazar dio este lunes el banderazo de salida a 93 Rutas de la Salud, con las que se distribuirán más de 803 mil medicamentos gratuitos en todo el estado, incluidos los municipios más alejados, como parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar el abasto permanente en el sistema IMSS-Bienestar.

Durante el arranque, Menchaca destacó que se trata de un esfuerzo inédito en el país para atender un reclamo social histórico: la falta de abasto en clínicas y hospitales públicos.

“Desde Hidalgo damos constancia del compromiso que asumió la presidenta de garantizar el abasto de medicamentos. Con 18 vehículos que se suman a los 45 de Birmex, se atenderá con trabajo intenso a toda la población que acude a los servicios de salud”, señaló el mandatario estatal.

803 mil medicamentos para 484 centros de salud y 18 hospitales

La estrategia contempla la distribución de 803 mil 10 piezas de medicamento a través de 93 rutas apoyadas con 63 unidades vehiculares. Los insumos llegarán a 484 centros de salud, 18 hospitales, seis unidades especializadas y 38 unidades móviles del IMSS-Bienestar en Hidalgo.

Con este modelo se busca garantizar la entrega constante y segura de tratamientos esenciales como analgésicos, hipoglucemiantes y antihipertensivos.

Claudia Sheinbaum: “Se eliminan barreras logísticas y administrativas”

Previo al arranque, Menchaca participó en un enlace nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que las Rutas de la Salud representan un nuevo proceso de distribución que busca terminar con los obstáculos logísticos que limitaban el acceso a medicamentos.

“De aquí al fin de semana se repartirá en los centros de salud y la próxima semana inicia la distribución en todos los hospitales. Los oncológicos ya tuvieron su entrega la semana pasada. Vamos avanzando y mejorando este gran sistema de salud del IMSS-Bienestar”, afirmó Sheinbaum.

Rutas de la salud, un modelo nacional para garantizar medicamentos gratuitos

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que la estrategia se basa en la entrega de kits prearmados de medicamentos esenciales, suficientes para cubrir un mes de atención médica en cada clínica, eliminando la necesidad de solicitar clave por clave. Además, se implementará un sistema digital que permitirá transparentar la logística y los pagos por lote.

A nivel nacional, esta semana se distribuirán 15 millones de medicamentos en clínicas de primer nivel, mientras que a partir de la próxima corresponderá la entrega en hospitales de segundo y tercer nivel.

Del 19 al 23 de agosto, se contempla la entrega de 10 mil 497 kits con medicamentos básicos en 8 mil 61 clínicas de todo el país, mediante más de mil rutas de distribución.

