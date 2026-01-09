Culiacán. - En el municipio de Navolato, donde se mantiene un operativo de vigilancia por la serie de hechos violentos que se han registrado, el personal militar, en las comunidades de El Bledal y los Reyes, descubrieron ocultas entre los árboles cámaras de videovigilancia con celdas solares.

Se presume que estos equipos fueron instalados por grupos delictivos para vigilar las acciones que implementan las autoridades estatales y federales en ese municipio que colinda con Culiacán.

Foto: Especial

El personal militar, en sus patrullajes, detectaron que, en árboles, semiocultas, se encontraban dos cámaras de videovigilancia dotadas de celdas solares para mantenerlas en operación sin problemas, por lo que los aparatos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que investigue su origen e identifique a las personas que las colocaron.

Durante el transcurso de este año, en este municipio de Navolato se han registrado seis asesinatos violentos y se han localizado restos humanos en proceso de descomposición. En uno de estos casos, en el cementerio de la sindicatura de Villa Ángel Flores fue encontrado el cuerpo de una persona envuelta en plásticos en descomposición.

