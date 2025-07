Culiacán.— Una fuerza federal de 14 mil elementos opera en Sinaloa para revertir la situación de violencia que iniciaron dos grupos delictivos “que se conocían muy bien”. Además, se mantienen como objetivos prioritarios de captura Iván Archivado, Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Ismael Zambada Sicairos, expuso este domingo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En conferencia junto al gabinete de seguridad, en la Base Aérea Militar de Culiacán, y a pregunta expresa, García Harfuch asentó que dichos personajes —hijos de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, exlíderes del Cártel de Sinaloa— tienen ordenes de aprehensión y de detención con fines de extradición.

Comentó que uno de los ejes de las acciones que se realizan en Sinaloa por parte del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y elementos federales es el fortalecimiento de la capacidad de investigación e inteligencia, en diversas áreas, incluida la financiera.

Recordó que en el operativo ejecutado el 5 de enero de 2023 en Culiacán, en el que sólo participaron elementos del Ejército, se logró la captura de Ovidio Guzmán. Destacó que en esa acción fueron detenidas 18 personas, fallecieron 10 militares y 35 resultaron heridos.

“Su captura representó un fuerte golpe al grupo criminal y culminó con su extradición a Estados Unidos”, dijo el funcionario federal.

Cuestionado sobre las negociaciones en tribunales estadounidenses para reducir la condena de Ovidio Guzmán, García Harfuch recordó lo que implicó esta detención.

“Se extradita, es el gobierno de México quien lo envía a Estados Unidos, ahora hace un acuerdo para mencionar a otros miembros de su grupo. La Fiscalía General de la República (FGR) está solicitando información al Departamento de Justicia de Estados Unidos y esperamos que lo informe pronto, por eso quisimos resaltar la detención de Ovidio por el Ejército Mexicano”, precisó.

Destacó que los grupos criminales que se enfrentan en Sinaloa, Los Chapitos y Los Mayos, están mermados ya que al inicio del conflicto se veían sus convoyes de varias camionetas en Culiacán.

“Hoy no hemos tenido registros de eso, cada vez son menos frecuentes… No quiere decir que la situación esté resuelta… No tienen la misma capacidad de fuego estos grupos delincuenciales. En la medida que, como se presentó hace un par de días, el Ejército fue agredido con disparos de arma de fuego, se aseguró una gran cantidad de armamento y perdieron la vida delincuentes”. García Harfuch subrayó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gabinete de seguridad estará acudiendo cada 15 días para hacer una evaluación de la estrategia en la entidad.

El balance

El funcionario dio a conocer los resultados de las operaciones de seguridad en Sinaloa del 1 de octubre de 2024 al 16 de julio de 2025.

Señaló que se detuvo a mil 487 personas y se aseguraron 3 mil armas de fuego, lo que representa más de 20% del total de armas decomisadas en todo el país durante este periodo; se incautaron 53 toneladas de drogas, incluyendo más de una tonelada y un millón de pastillas de fentanilo.

Indicó que por parte de la Defensa Nacional y Marina se desmantelaron 91 laboratorios en la entidad para la producción de metanfetaminas, y con estos aseguramientos se impidió la producción de millones de dosis que no llegarán a las calles, pero también se evita el enriquecimiento de grupos criminales con la venta de estas sustancias.

“Devolver la paz a las familias de Sinaloa es una prioridad para este gobierno”, aseguró.

El titular de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, dijo que no han encontrado indicios de la presencia de otros cárteles en Sinaloa: “Algunos grupos han colocado mantas que buscan generar esa idea, pero no se ha encontrado un indicio que apoye esa teoría”.