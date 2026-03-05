Cuernavaca.- Como parte de las diligencias que realiza la Fiscalía General del Estado para localizar a la estudiante Karol Toledo Gómez, desaparecida desde el lunes pasado, la dependencia informó el hallazgo de un cuerpo en el municipio de Coatetelco, contiguo a Mazatepec donde fue la última vez que vieron con vida a la alumna de la UAEM.

Por las características del cuerpo encontrado, según versiones preliminares, podría tratarse de la estudiante de derecho del Centro de Estudios Superiores de Mazatepec, donde esta mañana sus compañeros, familiares y amigos realizaron una marcha para exigir su regreso con vida.

Mientras tanto la Fiscalía General del Estado informó que sigue puntualmente el protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas con perspectiva de género, y precisó que personal del médico forense se encuentra en la zona.

afcl/LL