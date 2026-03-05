Más Información

Revisión del T-MEC: México y EU anuncian conversaciones bilaterales; serán el 16 de marzo

Revisión del T-MEC: México y EU anuncian conversaciones bilaterales; serán el 16 de marzo

Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

Precio del petróleo se dispara de nuevo por la guerra en Irán; conflicto en Medio Oriente sacude bolsas globales

Precio del petróleo se dispara de nuevo por la guerra en Irán; conflicto en Medio Oriente sacude bolsas globales

Reforma Electoral: Sheinbaum no ve una "traición" del PT ni del Verde; acusa groserías en su contra y pide ver al "MCPRIAN"

Reforma Electoral: Sheinbaum no ve una "traición" del PT ni del Verde; acusa groserías en su contra y pide ver al "MCPRIAN"

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

SRE reporta 321 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; no hay afectados en su integridad

SRE reporta 321 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; no hay afectados en su integridad

Cuernavaca.- Como parte de las diligencias que realiza la Fiscalía General del Estado para localizar a la estudiante Karol Toledo Gómez, desaparecida desde el lunes pasado, la dependencia informó el hallazgo de un cuerpo en el , contiguo a Mazatepec donde fue la última vez que vieron con vida a la alumna de la UAEM.

Por las características del cuerpo encontrado, según versiones preliminares, podría tratarse de la estudiante de derecho del Centro de Estudios Superiores de Mazatepec, donde esta mañana sus compañeros, familiares y amigos realizaron una marcha para exigir su regreso con vida.

Mientras tanto la Fiscalía General del Estado informó que sigue puntualmente el protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas con perspectiva de género, y precisó que personal del médico forense se encuentra en la zona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]