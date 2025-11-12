Tulum, Q. Roo.— La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, anunciaron la habilitación de dos accesos públicos y gratuitos a las playas del Parque del Jaguar, en Tulum, un reclamo histórico de la población local que ahora será atendido bajo el principio de que “el acceso a la playa es un derecho, no un privilegio”.

El anuncio se realizó en el acceso tradicional a las playas, donde se concentran artesanas, artesanos y turistas, acompañadas por autoridades federales, estatales y municipales. La medida, subrayaron, responde a la visión del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca garantizar el acceso equitativo a los espacios públicos y fortalecer el desarrollo turístico con bienestar social y sustentabilidad.

“Hoy estamos habilitando dos accesos en los cuales van a poder ingresar todos los días, 365 días del año, extranjeros, nacionales y residentes de Quintana Roo”, expresó la secretaria Rodríguez Zamora. “Dentro del Parque del Jaguar existen cinco playas, de las cuales hoy están abiertas para ustedes”, añadió.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama destacó que el acceso más solicitado por las y los tulumnenses queda abierto desde hoy de manera gratuita, con dos opciones: quienes deseen ir directamente a la playa podrán hacerlo sin costo, y quienes elijan ingresar al Parque del Jaguar podrán acceder por taquilla para disfrutar de los atractivos del área natural protegida.

Gobernadora de Quintana Roo habilita accesos gratuitos a playas del Parque del Jaguar / Foto: Especial

El director general del Grupo Mundo Maya, general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, explicó que el parque cuenta con un museo, torre de avistamiento y senderos de cuatro kilómetros que pueden recorrerse a pie, en bicicleta o corriendo. También invitó a las y los visitantes a disfrutar de las playas libres dentro del polígono.

Durante el recorrido participaron el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, el director general del INAH, Omar Vázquez Herrera, y autoridades de la CONANP y la Secretaría estatal de Turismo. Juntos visitaron las playas Santa Fe, Pescadores, Maya y del Mangle, que forman parte del nuevo esquema de acceso público.

La mandataria estatal informó que se mejoró el acceso tradicional, haciéndolo más limpio, cómodo y señalizado. Ahora cuenta con orientación clara desde la carretera hasta los puntos de entrada, además de vigilancia, limpieza y reglas de convivencia que promueven la conservación del entorno natural.

Asimismo, se instalarán 20 nuevas señaléticas —cuatro sobre la carretera federal 307 y 16 tipo tótem— con la leyenda “Acceso público a la playa, completamente gratuito”.

La secretaria Rodríguez reconoció el esfuerzo de Quintana Roo y reiteró el respaldo del Gobierno de México para consolidar un modelo turístico sostenible e inclusivo. “La prioridad es el bienestar de las comunidades y el acceso justo a nuestras riquezas naturales”, afirmó.

El presidente municipal Diego Castañón agregó que, además de estos nuevos accesos, la población puede disfrutar de Playa Conchita, en el kilómetro 5.5, y Playa del Pueblo, espacios familiares y abiertos para toda la ciudadanía.

Al concluir el recorrido, la titular de Turismo federal invitó a turistas nacionales y extranjeros a visitar Tulum, que ahora ofrece un entorno renovado con infraestructura clave como el Aeropuerto Internacional, el Tren Maya y el propio Parque del Jaguar.

“Tulum los espera con playas únicas, un clima maravilloso y espacios pensados para disfrutar con respeto a la naturaleza”, concluyó Rodríguez Zamora.

rmlgv