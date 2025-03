San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Con fusiles de asalto, una treintena de hombres, acompañados por algunas mujeres y niños, que dijeron integrar el Frente Comunitario Indígena, también conocido como Los Autónomos, declaró que no están de acuerdo con la suscripción del acuerdo de civilidad que se firmó el 13 y 20 de marzo, para pacificar el municipio de Tila.

La organización que se disputa un territorio de 130 hectáreas de la cabecera municipal, con hijos de ejidatarios, teme que la suscripción del pacto de civilidad sea una trampa. “Ojalá que no se una estrategia de traición por parte del gobierno, porque tenemos una experiencia, de que todo lo que ha hecho el gobierno, son puras traiciones”.

En un video, el hombre leyó un escrito donde dice que no están de acuerdo con el pacto para buscar la pacificación en el municipio, que ha dejado varios fallecidos, desaparecidos y más de tres mil desarraigados. “Por eso nosotros como pueblo organizado no confiamos en el pacto de civilidad, porque en estos días siguen las detonaciones de armas de fuego dentro del ejido Tila y las corporaciones militares no actúan en contra de los delincuentes”.

Tila, Un pueblo fantasma por la violencia en la región. Foto: de Fredy Martín Pérez / EL UNIVERSAL

“No somos violentos. No desestabilizamos la paz social, como organización. Les pedimos que se unan en contra del mal sistema de gobierno. No tenemos porqué pedir permiso, ni pedir perdón, porque tuvimos esas necesidades de levantarnos, porque cada más el gobierno nos está matando”, aseguran los encapuchados que en junio tomaron la cabecera municipal y provocó el desplazamiento de más de seis mil personas, saqueos y quemas de viviendas y negocios, destrucción de vehículos, robo de dinero en efectivo, alhajas y otras pertenencias del grupo con el que están enfrentados.

El encapuchado enumera a varios líderes del grupo opositor al que están enfrentados y que le denominan Karma. “Hoy en día a pesar (de la presencia) de los tres niveles de gobierno, se sigue incrementando la delincuencia organizada: venta de drogas y cobro de piso y la misma ley protege a los del grupo narco Karma, como el líder principal, el diputado Juan Manuel Utrilla Constantino, (del PVEM), alias El Elote y su cuñado Joaquín Flores, alias El Chorizo, director de Policía del municipio de Yajalón”, acusan.

El indígena chol enumera los nombres de 11 personas, entre hombres y mujeres que son parte del grupo Karma, con el que están enfrentados y con quien se disputan las 130 hectáreas.

“No queremos más asesinatos de compañeros ejidatarios. No más intimidaciones, si tocan a unos, nos toca a todos. Estamos a la defensiva, porque al igual que ellos contamos con los mismos derechos, por ello, estamos dispuestos a seguir luchando, pase lo que pase, venga lo que venga”, arremetió el líder del grupo armado.

El Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, declaró que con la difusión del video, el grupo de Los Autónomos cuentan con armamento de alto poder. “Se confirma que el grupo autodenominado Los Autónomos tienen armas de alto poder y (son) parte de la delincuencia organizada”.

“Se confirma que son un grupo delincuencial responsable de violaciones, ejecuciones, desapariciones y violaciones sexuales en Tila, Chiapas”, dijo. “Nuevamente el tiempo y los hechos nos dieron la razón y las Ong de ddhh y el CNI (Congreso Nacional Indígena) que acompañan a estos delincuentes que asuman su responsabilidad”, expuso.





nro/LL