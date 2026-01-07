En el marco de una política pública que coloca a la educación como prioridad, el Gobierno de Baja California formalizó la beca Corazón de Cimarrón, con la cual se garantiza la continuidad de estudios a todo el alumnado en situación de vulnerabilidad de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La mandataria estatal destacó que, mediante este programa, se destinan más de 134 millones de pesos para beneficiar al 30 por ciento del alumnado de licenciatura de la máxima casa de estudios del estado.

“Antes se señalaba y se estigmatizaba a las y los jóvenes; hoy decimos algo distinto: son el presente de Baja California y tienen derecho a un futuro con oportunidades”, expresó la gobernadora.

Lee también A 10 días del descarrilamiento del Tren Interoceánico, continúan suspendidas las corridas en dos líneas; no hay fecha para reanudar operaciones

Por su parte, el rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, señaló que siete de cada diez estudiantes de la universidad son la primera generación de su familia en acceder a la educación superior, lo que representa una oportunidad clave para romper los círculos de desigualdad.

“Agradecemos nuevamente a la gobernadora por este gran apoyo que impacta directamente en la economía de las familias, ya que anteriormente las cuotas de inscripción y reinscripción representaban un gasto significativo para las y los bajacalifornianos”, reconoció.

El rector subrayó que la beca Corazón de Cimarrón era un apoyo largamente gestionado por la Universidad y que hoy se convierte en una realidad para Baja California.

Lee también Vestidos de Reyes Magos, comerciantes de Plateros realizan primera peregrinación al Santo Niño de Atocha en Zacatecas

Detalló que el trámite de la beca se realizará en línea a partir del viernes 9 de enero. Al ingresar al portal del sistema de pagos, aparecerá un botón para aceptar el apoyo Corazón de Cimarrón, tanto para alumnado de nuevo ingreso como de reingreso en situación vulnerable. La convocatoria completa puede consultarse en el enlace: https://goo.su/nzFdc.

Asimismo, Palafox Maestre informó que, con el respaldo del Gobierno del Estado, Baja California contará con el primer Hospital Universitario de Labio y Paladar Hendido en México, el cual se ubicará en Mexicali, dentro de la Facultad de Odontología de la UABC.

Este hospital tendrá una inversión estimada de 52 millones de pesos y formará parte de un paquete superior a 103 millones de pesos destinados a infraestructura universitaria, que incluye la ampliación de la Facultad de Medicina y Psicología en el campus Tijuana, así como una Clínica de Especialidades que permitirá atender a 150 estudiantes adicionales de Medicina, Psicología y Nutrición.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr