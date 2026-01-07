Zacatecas.- Con algarabía y creatividad, los comerciantes de la comunidad de Plateros en el municipio de Fresnillo, acapararon la atención al vestirse de los tres Reyes Magos, quienes iban montados arriba de un toro disfrazado de elefante y de dos caballos, acompañados por un contingente de habitantes que desfilaron por las principales calles de este poblado para dar formal arranque a la primera peregrinación del 2026 al Santuario del Santo Niño de Atocha.

Cabe mencionar que el Santuario del Santo Niño de Atocha es el tercer centro turístico religioso más importante de México, después de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en la Ciudad de México, y del Santuario de la Virgen de San Juan de Los Lagos, en Jalisco.

Se esperan cientos de miles de peregrinos que visiten este año el Santuario del Santo Niño de Atocha, se estima que este año sean cerca de 400 peregrinaciones programadas, provenientes de diversas partes no sólo de Zacatecas, sino de diversos estados del país y de paisanos que radican en Estados Unidos.

Comerciantes de Plateros vestidos de Reyes Magos (07/01/2026). Foto: Especial

En entrevista con EL UNIVERSAL, Reynaldo Beach, uno de los comerciantes y promotor de las actividades culturales de Plateros, precisó que las peregrinaciones comienzan simbólicamente el 6 de enero, con la participación de los propios habitantes del pueblo de Plateros, entre ellos, los comerciantes, quienes caminan todos con devoción y fe hacia el Santuario.

Explica que es una forma de que tanto los comerciantes y el pueblo se reencuentran con el Santo Niño de Atocha para darles las gracias recibidas y renovar la fe para pedirle que este año les vaya mucho mejor en todos los aspectos de la vida.

Explica que una de las organizadoras de nombre Hermelinda Ibarra comenzó con estas tradiciones y ahora esta tradición la retomó su hija Leticia Solís Ibarra, y quienes se disfrazaron de los Reyes Magos son comerciantes de una familia que se dedican a tomar fotografías a la gente en sus toros y caballos.

Realizan primera peregrinación al Santo Niño de Atocha (07/01/2026). Foto: Especial

Mencionó que ahora acapararon la atención porque estas actividades las subieron a las redes sociales y ahí se puede apreciar que al toro se le colocó una tela color gris, así como unas grandes orejas y una trompa que elaboraron para que pareciera un elefante.

Mientras que los otros dos reyes también eran los comerciantes que montaron sus caballos y eso llamó la atención, así como un grupo de niños que fueron con vestimentas azul y café, inspiradas en el Santo Niño de Atocha, cuya peregrinación también fue encabezada por el sacerdote Juan Diego Chávez García, rector del Santuario.

Peregrinación al Santo Niño de Atocha (07/01/2026). Foto: Especial

aov/cr