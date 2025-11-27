Torreón.— El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, presentó su Segundo Informe de Gobierno, en el que destacó como principal logro que el estado es el más seguro del norte de México y el segundo más seguro del país.

El mandatario estatal consideró que la clave para mantener los niveles de seguridad es que en la entidad “sumamos, unimos, trabajamos juntos y damos resultados”.

Aseguró que en Coahuila no se divide ni se grilla. “En Coahuila no vamos ni pa’ la izquierda ni pa’ la derecha, vamos puro pa’ delante”, mencionó.

Dijo que Coahuila se mantiene en el centro para ser punto de encuentro entre todas y todos para hacer cosas buenas.

Manolo Jiménez afirmó que se ha logrado entre todas y todos hacer de Coahuila el mejor lugar para vivir en todo México.

“Todos en Coahuila tienen la certeza de que aquí mandamos las instituciones”, dijo en agradecimiento a las distintas fuerzas y poderes.

Jiménez Salinas expuso que se tiene que cuidar el tema de seguridad porque no es obra de la casualidad, y por ello convocó a todas y todos los coahuilenses para trabajar en todas las regiones. “Coahuila es nuestra casa, nuestro hogar y lo vamos a defender siempre”.

Además, aseguró que Coahuila es el estado con menos homicidios dolosos per cápita del país y uno de los tres con menor incidencia global. Esto al destacar que 98% de los homicidios de alto impacto han sido esclarecidos, frente a una media nacional de 40%.

“En Coahuila, quien la hace, la paga”, sentenció el gobernador.

A su vez, presumió que se han invertido 7 mil 500 millones de pesos en seguridad, lo que permitió la construcción de 15 cuarteles del Ejército Mexicano, la Marina y la Policía Estatal, además de arcos de vigilancia en puntos estratégicos.

En materia de prevención de delitos, anunció que los 500 Puntos Violeta instalados en el estado han contribuido a reducir en 50% los feminicidios en la entidad.

También destacó el fortalecimiento a la Fiscalía General del Estado y la coordinación con el Poder Judicial y el DIF para atender casos de violencia familiar y de género. En este sentido, señaló que Coahuila es el segundo lugar nacional en percepción de seguridad para las mujeres.

“A pesar de los buenos resultados, aquí no echamos campanas al vuelo, no bajamos la guardia, al contrario, aprovechamos estos tiempos de paz para fortalecernos, la seguridad la trabajamos todos los días”, dijo.

Recordó, además, que Coahuila se ubica entre los cinco estados con menor pobreza del país y dijo que como parte de la estrategia Mejora Coahuila, se han destinado apoyos alimentarios, descuentos mediante la tarjeta Mera Mera y una inversión conjunta con municipios de mil 500 millones de pesos para obras de agua, drenaje, pavimentación, electrificación y techo firme.

En materia de salud, el gobernador explicó que se aumentó en 30% el presupuesto para este rubro, se rehabilitaron hospitales generales, centros de salud y se aumentaron las consultas. Además, de que se redujo el tiempo de las operaciones y se tuvo más de 80% de abasto en medicamentos.

En cuanto a salud mental, afirmó que su administración realizó una inversión histórica para atender depresión, ansiedad y consumo de drogas.

Por otra parte, Manolo Jiménez destacó que a través de la oficina Inspira Coahuila, encabezada por su esposa Paola Rodríguez, el gobierno ha dado seguimiento a compromisos en educación y salud. Uno de los programas más visibles, dijo, es Level Up, que fortalece la enseñanza del inglés y beneficia a más de 300 mil estudiantes.

En este sentido, puntualizó que 5 mil mujeres que habían abandonado sus estudios lograron concluir la preparatoria con apoyo del programa Mujeres Echadas para Adelante.

De ellas, indicó que 4 mil 300 continuaron sus estudios universitarios a través de un modelo especial impulsado por el gobierno estatal.

Al final, el mandatario estatal agradeció el apoyo de la gente y recalcó que nunca olvidará la razón de cómo llegó a ser gobernador. “Vamos a seguir trabajando y cumpliendo”, se comprometió.

Durante su presentación de su Segundo Informe de Gobierno, que se realizó en la ciudad de Torreón, el gobernador Manolo Jiménez estuvo acompañado por todo su gabinete a la espalda y en el recinto también lo acompañaron el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, y el cantante Julión Álvarez.