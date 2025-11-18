Más Información

Muchas personas reportadas como desaparecidas "andaban de parranda", dice José Ramiro López Obrador

Muchas personas reportadas como desaparecidas "andaban de parranda", dice José Ramiro López Obrador

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

Mundial 2026: Lista completa de selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA

Mundial 2026: Lista completa de selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

El gobernador de Durango, , informó que se acordó mantener comunicación permanente y reforzar los mecanismos de colaboración entre las corporaciones, luego del asesinato del exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, .

El mandatario estatal sostuvo una reunión con la mesa de seguridad del Mando Especial de La Laguna, con el propósito de revisar la situación derivada del homicidio del exfuncionario municipal, ocurrido alrededor de las 9:40 de la mañana en la colonia Parque Hundido.

Villegas Villarreal reiteró que su administración seguirá consolidando la coordinación con las fuerzas federales, estatales y municipales para en la región, impulsar acciones de prevención y garantizar condiciones de tranquilidad para las familias duranguenses.

Lee también

Sobre el caso, el vicefiscal en la región Laguna, Juan Francisco Ángeles Zapata, aseguró que ya hay líneas de investigación y se cuentan con imágenes y características físicas de la identidad del agresor, quien disparó al menos en 10 ocasiones contra el secretario del Ayuntamiento.

Por su parte, la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, informó que se reforzó la presencia preventiva en diversos puntos de la ciudad y se revisaron rutas, colonias y espacios públicos como parte de las acciones de seguridad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]