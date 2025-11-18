El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, informó que se acordó mantener comunicación permanente y reforzar los mecanismos de colaboración entre las corporaciones, luego del asesinato del exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, José Ángel Mascorro Muñoz.

El mandatario estatal sostuvo una reunión con la mesa de seguridad del Mando Especial de La Laguna, con el propósito de revisar la situación derivada del homicidio del exfuncionario municipal, ocurrido alrededor de las 9:40 de la mañana en la colonia Parque Hundido.

Villegas Villarreal reiteró que su administración seguirá consolidando la coordinación con las fuerzas federales, estatales y municipales para fortalecer la seguridad en la región, impulsar acciones de prevención y garantizar condiciones de tranquilidad para las familias duranguenses.

Lee también Denuncian presuntos casos de abuso sexual en kínder de Kanasín, Yucatán

Sobre el caso, el vicefiscal en la región Laguna, Juan Francisco Ángeles Zapata, aseguró que ya hay líneas de investigación y se cuentan con imágenes y características físicas de la identidad del agresor, quien disparó al menos en 10 ocasiones contra el secretario del Ayuntamiento.

Por su parte, la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, informó que se reforzó la presencia preventiva en diversos puntos de la ciudad y se revisaron rutas, colonias y espacios públicos como parte de las acciones de seguridad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr