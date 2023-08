Reynosa, Tamaulipas.- El buen olfato de Frika, una pastor alemán del equipo canino de la Guardia Estatal la llevó a descubrir una fosa clandestina donde se encontraba el cuerpo de una persona encobijada en las calicheras ubicadas sobre la carretera Ribereña que lleva a Nuevo Laredo.

Delia Quiroa, del colectivo 10 de marzo informó que el cuerpo vestía pants azul marino de la marca Adidas, calcetines negros, sudadera de cierre azul marino y presentaba el cráneo fragmentado.

La activista comentó que desde el jueves 17 Frika había detectado esa fosa por lo que el día de hoy, se dedicaron a remover la tierra para encontrarse con el cuerpo encobijado.



"Al parecer recibió el golpe como con una pala, el cuerpo fue llevado por avión al Servicio Médico Forense en la Ciudad de México para que sea más rápida la identificación ya que seguimos con el problema de que estados y federación no están trabajando en conjunto por lo que no se comparten los perfiles y de esta forma las familias que tienen un desaparecido no pueden identificarlo".

Comentó además que, hasta el momento, se han encontrado 19 cuerpos, dos de ellos calcinados y el resto, enterrados en fosas individuales.



"Afortunadamente la Guardia Estatal está integrando a caninos en la búsqueda, lo que facilita que puedan encontrarse fosas o restos entre los terrenos donde estamos buscando que en esta ocasión es sobre la carretera Ribereña y en un lugar donde se encuentran unas calicheras, el día de hoy cerramos aquí y regresamos tal vez la próxima semana para seguir la búsqueda porque son lugares muy grandes".

Dijo que tienen conocimiento de otras zonas donde puedan encontrarse fosas o restos y que han tenido que cribar la tierra para detectar restos óseos.

"Queremos que las autoridades trabajen de manera conjunta para que podamos tener un mayor número de identificaciones porque no sirve de mucho que tengamos tantos restos recuperados, si las familias no van a poder identificarlos. Nosotras vamos a seguir con las búsquedas porque hemos tenido buenos resultados, pero necesitamos que se acelere el proceso de identificación".