El frente frío número 21 ocasionará lluvias fuertes en el estado de Hidalgo, por lo que se emitió una alerta meteorológica, ante la previsión de precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros, principalmente en zonas previamente afectadas por las lluvias de octubre.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las regiones de la Sierra Gorda, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango serán las más afectadas. Además, se prevé un descenso de temperaturas, con mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en zonas altas del estado.

También se pronostican vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, condiciones que podrían provocar la caída de árboles, ramas o anuncios publicitarios.

Pronóstico por regiones y vigilancia meteorológica

Según la Conagua, la región Tepehua presenta una probabilidad de lluvia del 25%, mientras que la temperatura máxima será de 19 grados Celsius y la mínima de 6 grados en el Altiplano y el Valle del Mezquital.

Estas condiciones podrían afectar caminos en la sierra y generar una sensación térmica más baja a la registrada por el termómetro. Ante ello, se informó que existe vigilancia permanente sobre la evolución del frente frío, por lo que los pronósticos podrían ajustarse conforme avance el fenómeno meteorológico.

