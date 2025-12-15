Más Información

El frente frío número 21 ocasionará lluvias fuertes en el estado de Hidalgo, por lo que se emitió una alerta meteorológica, ante la previsión de precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros, principalmente en zonas previamente afectadas por las lluvias de octubre.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las regiones de la Sierra Gorda, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango serán las más afectadas. Además, se prevé un descenso de temperaturas, con mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en zonas altas del estado.

También se pronostican vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, condiciones que podrían provocar la caída de árboles, ramas o anuncios publicitarios.

Pronóstico por regiones y vigilancia meteorológica

Según la Conagua, la región Tepehua presenta una probabilidad de lluvia del 25%, mientras que la temperatura máxima será de 19 grados Celsius y la mínima de 6 grados en el Altiplano y el Valle del Mezquital.

Estas condiciones podrían afectar caminos en la sierra y generar una sensación térmica más baja a la registrada por el termómetro. Ante ello, se informó que existe vigilancia permanente sobre la evolución del frente frío, por lo que los pronósticos podrían ajustarse conforme avance el fenómeno meteorológico.

