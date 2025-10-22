Más Información
Un incendio en un taller que almacenaba diésel dejó el saldo de 24 vehículos consumidos, ocho casas dañadas y más de 200 evacuados, en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León.
El siniestro ocurrió cuando empleados del taller estaban trasvasando diésel a un camión y la bomba registró un corto circuito.
El incendio se propagó en segundos y el fuego se derramó por las calles aledañas, consumiendo 24 automóviles que estaban estacionados y dañando ocho viviendas.
