Un incendio en un taller que almacenaba diésel dejó el saldo de 24 vehículos consumidos, ocho casas dañadas y más de 200 evacuados, en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León.

El siniestro ocurrió cuando empleados del taller estaban trasvasando diésel a un camión y la bomba registró un corto circuito.

El incendio se propagó en segundos y el fuego se derramó por las calles aledañas, consumiendo 24 automóviles que estaban estacionados y dañando ocho viviendas.

