Culiacán, Sinaloa.– Más de 17 mil personas participaron en la Flash Night Run, una jornada nocturna que reunió deporte, convivencia y actividad en distintos puntos de Culiacán.

Familias completas, grupos de jóvenes, niñas, niños y personas de distintas edades recorrieron la ruta en un ambiente de participación colectiva que mostró a una ciudad que responde y se suma a este tipo de actividades.

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A lo largo del trayecto, la presencia de espectadores, música y comercios activos reflejó el dinamismo de Culiacán y la amplia participación de su gente en eventos que promueven la convivencia.

La Flash Night Run confirma la respuesta de la ciudadanía a espacios que combinan deporte, recreación y encuentro familiar, fortaleciendo una dinámica urbana donde la participación social también forma parte de la vida diaria de la capital sinaloense.

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