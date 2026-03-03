En los últimos tres meses, autoridades ministeriales de Veracruz lograron inhabilitar dos mil 146 líneas telefónicas utilizadas para la extorsión.

La Dirección General de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía General del Estado ubicó y "cerró" las líneas telefónicas durante los meses de diciembre del año pasado, enero y febrero del 2026.

De ese gran total, durante febrero fueron inhabilitadas 720 líneas telefónicas utilizadas por delincuentes para cometer extorsiones en el estado de Veracruz.

La extorsión telefónica es una de las conductas delictivas que más afectan la tranquilidad de las familias.

Se basa en el engaño y la manipulación psicológica; los delincuentes pueden hacerse pasar por familiares en peligro, autoridades o personal bancario para generar miedo y presionar a las víctimas a realizar depósitos o proporcionar datos personales.

La Fiscalía pidió a la ciudadanía que ante cualquier llamada que busque intimidar o ejercer presión, colgar de inmediato y no compartir información confidencial.

"La prevención comienza en casa: dialogar sobre estos engaños, configurar la privacidad en redes sociales y evitar publicar datos personales reduce riesgos", destacó en un reporte oficial.

Además, recomendó a aquellos ciudadanos que estén siendo víctimas de este delito, presenten denuncia de manera anónima al 089 o a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión.

