Culiacán.- En la Feria Canaco-Los Mochis, instalada en los patios del antiguo ingenio azucarero, se produjo una falla en uno de los sensores que regula el desplazamiento de los carritos de la Montaña Rusa, por lo que los paseantes quedaron suspendidos en las alturas y tuvieron que bajar caminando por una rampa.

Uno de los empleados de la feria subió a las alturas para rescatar a tres jóvenes que quedaron atorados en la parte más alta al detenerse los carritos, a los cuales los guio por una rampa hasta que estos llegaron a tierra firme, sin sufrir ningún daño.

El hecho fue divulgado en las redes sociales, incluso uno de los paseantes en este juego de la Montaña Rusa, identificado como Ismael Gastelum, anotó un breve mensaje en el que describió que les ofrecieron restituirles el pago que realizaron por disfrutar este juego mecánico que forma parte de la Feria Canaco-Los Mochis.

Se conoce que la Coordinación de Protección Civil de Ahome luego de conocer que el problema con uno de los sensores quedó resuelto, permitió que este juego siguiera funcionado, con la notificación que este miércoles se inspeccionaran todas las atracciones.

Esta Feria Canaco que cada mes de noviembre es instalada en los patios del antiguo ingenio azucarero por el boulevar Centenario, en la ciudad de los Mochis, en el año 2023, se presentó un accidente en los juegos de las Sillas Voladoras, en el que dos mujeres resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a un hospital.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL