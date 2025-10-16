Hermosillo.- Luego de que la madre de un estudiante del Conalep campus San Luis Río Colorado interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público, el Comité Técnico Escolar determinó expulsar a dos estudiantes que por broma dieron a beber al parecer alcohol isopropílico a su compañero.

El pasado viernes 10 de octubre, el estudiante de quinto semestre del área de electrónica, tras comer una torta, fue objeto de una broma por parte de dos compañeros quienes le ofrecieron agua.

Le alcanzó a dar dos tragos y el tercero lo alcanzó a escupir al sentir que se le quemaba la garganta, el esófago y el estómago.

La madre fue llamada de urgencia para que fuera al plantel y al llegar vio la ambulancia y una patrulla.

Lee también "Lo único que salvamos fue un colchón"; familias de Álamo duermen a la orilla de la carretera en espera de ayuda

Se le explicó que su hijo había ingerido una sustancia.

En el hospital los médicos le informaron que su cuerpo tenía 70% de envenenamiento y presenta serios problemas en sus órganos internos.

Tras estos hechos, la noche del miércoles 15 de octubre el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) emitió un comunicado firmado por la directora Elsa Oralia Cruz, donde informó la expulsión de los dos alumnos involucrados en estricto apego a las normas y reglamentos institucionales.

"Desde el primer momento en que se identificó la situación que concernía al estudiante afectado, el plantel actuó de inmediato aplicando el protocolo de atención correspondiente".

Lee también Atacan a balazos a alcalde de Elota, Sinaloa; resulta ileso

Ello, "permitió poner a salvo la vida del menor y brindar la atención oportuna necesaria, en coordinación con las instancias médicas y autoridades competentes".

Agregó que el plantel reitera su total disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones correspondientes, y mantiene comunicación constante con los padres de familia y la comunidad educativa, con el objetivo de garantizar un entorno seguro, respetuoso y de bienestar para toda la comunidad escolar.

Asimismo, aseguró que se han reforzado las medidas internas de vigilancia, control y prevención para evitar que un incidente similar vuelva a ocurrir.

"La institución rechaza enérgicamente cualquier manifestación de acoso, hostigamiento o bullying y reitera que se actuó de manera inmediata aplicando los protocolos correspondientes para salvaguardar la integridad y salud del estudiante".

Lee también Drones con explosivos, material de ataque contra Unidad Antisecuestros en playas de Tijuana; FGR podría atraer el caso

El Plantel Conalep San Luis Rio Colorado exhortó a los padres de familia a contribuir desde sus hogares y ámbitos de influencia, reforzando la comunicación, la orientación y el acompañamiento de sus hijas e hijos, con el fin de prevenir cualquier situación que ponga en riesgo su integridad o la de sus compañeros.

La institución reafirmó su compromiso con la formación integral, la seguridad y el bienestar de su comunidad estudiantil.

La familia del estudiante afectado presentó denuncia formal ante el Ministerio Público, con el acompañamiento del Grupo de Atención a la Violencia Intrafamiliar.

En la carpeta de investigación las autoridades ministeriales realizan diligencias para establecer la naturaleza exacta del agente ingerido, así como posibles responsabilidades penales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL