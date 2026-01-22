Pachuca.- La explosión de una pipa sobre la carretera México–Tuxpan, a la altura del kilómetro 109 en la caseta de San Alejo en Tulancingo, Hidalgo, provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y rescate durante la madrugada de este día.

De acuerdo con los reportes, el tractocamión de doble remolque que transportaba combustible se salió de la carretera y se precipitó sobre un puente lo que ocasionó la explosión seguida de un incendio de gran magnitud que fue visible a varios kilómetros de distancia.

El accidente generó temor entre los transeúntes del lugar. Asimismo, se informó que elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal y Estatal, así como cuerpos de Bomberos, acudieron al sitio para mitigar los riesgos.

Derivado de estos hechos, se implementó el cierre total de la circulación en ambos sentidos de la autopista, con el objetivo de permitir el ingreso de los cuerpos de emergencia y personal especializado en el manejo de materiales peligrosos. De igual manera, se informó que el operador del vehículo perdió la vida durante el accidente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron este percance.

Pipa derrama ácido sulfúrico en carretera Tula-Tlahuelilpan

Por otra parte, durante la noche también tuvo que ser cerrada la carretera Tula–Tlahuelilpan, a la altura de la localidad de Iturbe, luego de que una pipa presentara un derrame de ácido sulfúrico.

Cabe señalar que apenas el día de ayer se registró otro incidente similar en el municipio de Tizayuca, donde una pipa provocó el cierre del centro de la ciudad debido a una falla mecánica en la unidad.

