Monterrey. - Cuando cargaba combustible en una gasolinera, un camión de CEMEX presentó una fuga que posteriormente provocó una explosión en una estación ubicada en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El siniestro dejó a una persona lesionada sin gravedad, que se encontraba en la estación ubicada sobre la avenida Félix U. Gómez, en la colonia Juana de Arco.

Al sitio se dirigieron rescatistas de Protección Civil del Estado y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

También llegó personal de bomberos, de Cementos Mexicanos (CEMEX) y de Gas Naturgy.

Conforme a testimonios, la unidad de la empresa cementera estaba cargando combustible cuando aparentemente el tanque de gas del vehículo tronó, generó una fuga y se produjo el flamazo.

En el sitio se afectaron cuatro estaciones de carga y daños estructurales en las oficinas.

