Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

No podríamos estar más complacidos de tener a Chico Pardo de socio: Jane Fraser, directora global de Citi; presenta solicitud formal para adquirir 25% de Banamex

Pleno del Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

Trabajadores del SAT van a paro en distintos módulos de la capital; bloquean vialidades en la CDMX

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

Monterrey. - Cuando cargaba combustible en una gasolinera, un camión de CEMEX presentó una fuga que posteriormente provocó una explosión en una estación ubicada en el .

El siniestro dejó a una persona lesionada sin gravedad, que se encontraba en la estación ubicada sobre la avenida Félix U. Gómez, en la colonia Juana de Arco.

Al sitio se dirigieron rescatistas de Protección Civil del Estado y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

También llegó personal de bomberos, de Cementos Mexicanos (CEMEX) y de Gas Naturgy.

Conforme a testimonios, la unidad de la empresa cementera estaba cargando combustible cuando aparentemente el tanque de gas del vehículo tronó, generó una fuga y se produjo el flamazo.

En el sitio se afectaron cuatro estaciones de carga y daños estructurales en las oficinas.

afcl/LL

