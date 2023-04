Cuernavaca.— El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria exigió al Congreso de Morelos incluir la Ley Vicaria en el Código Penal, Familiar y de Responsabilidades Administrativas dentro de este periodo legislativo, para aliviar la brecha que impide a las mujeres acceder a la justicia.

En la explanada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gabriela Enríquez Guerra, vocal del frente nacional, exhortó a los diputados a atender de manera urgente el tema.

“Aunque la violencia vicaria ya esté reconocida, si ésta no tiene consecuencias reales para quienes la ejercen su reconocimiento no es suficiente para transformar o mejorar la vida cotidiana de quienes se ven afectados. Queda sólo como un conocimiento de ornato y no contribuye a la reestructuración del tejido social. Es necesario que esta ley traiga cambios sustanciales en la vida de las personas que vivimos esta cruel experiencia”, afirmó.

La legisladora del PT Tania Rodríguez admitió que falta aprobar una parte de la ley para tipificar como delito la sustracción de un menor, y en consecuencia sancionar a la madre o el padre que ejerza este tipo de violencia.