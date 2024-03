Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, prometió este viernes una investigación pronta y efectiva en el caso del asesinato de la niña Camila ayer en Taxco; prometió que en este tema no habrá impunidad.

En su cuenta de Twitter, ahora X, publicó el siguiente mensaje:

"Como gobernadora y mujer, pero principalmente como madre, me sensibilizo y condeno enérgicamente el artero crimen del que fue víctima Camila, en el municipio de Taxco, un suceso indignante que no debe repetirse. La vida de cada una de nuestras niñas y niños es sagrada, mi solidaridad está con la familia de Camila".

"Desde los primeros momentos nos hemos mantenido al pendiente del caso, instruyendo a la Dra. Anacleta López Vega, encargada de despacho de la @SGG_Gro establecer contacto permanente y brindar todo el apoyo necesario a la familia. El protocolo violeta fue activado de manera inmediata una vez que se tuvo conocimiento de la no localización de Camila implementando un importante operativo para su localización".

"Reconozco a las fuerzas federales de seguridad, con quienes seguiremos coordinando esfuerzos para garantizar la seguridad de Taxco y toda esa región. He solicitado a la Fiscalía General del Estado de Guerrero garantizar una investigación expedita, pronta y efectiva, en la que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de este cobarde hecho".

"Me uno al dolor de la familia y amigos, así como de la comunidad taxqueña y guerrerense por la pérdida de Camila, a quienes reafirmo que este gobierno no va a permitir la impunidad y no descansará hasta llegar hasta las últimas consecuencias. El futuro no se entiende sin justicia y la justicia no se entiende sin paz".

ml