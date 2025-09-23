San Luis Potosí.— Desde la Arena Potosí, una de las obras más emblemáticas de la gestión de Ricardo Gallardo Cardona como gobernador del estado, el mandatario rindió su Cuarto Informe ante un recinto con más de 20 mil asistentes entre alcaldes, empresarios, diputados y habitantes potosinos.

Durante su discurso, enlistó los logros que han marcado “el cambio institucional” y una nueva forma de gobernar; recordó que el reto inició en 2021, y hasta hoy se tienen resultados que se traducen a miles de familias con apoyos, obras, programas y la certeza para grandes inversiones.

“En 2021 abanderamos ese descontento generalizado para instaurar un cambio institucional, rompimos los límites de la antigua gobernanza, pero no a confrontarla”, expresó y destacó que su movimiento político distribuye la prosperidad a quienes menos tienen, a los que tienen y a quienes quieren más.

Gallardo Cardona destacó que SLP se ha convertido en uno de los destinos más atractivos y que está en la mira para atraer más inversión a México; tan sólo en 2024, refirió, el estado registró una inversión extranjera directa (IED) de 3 mil 649.4 millones de dólares, ubicándose en el décimo lugar a nivel nacional.

Recalcó que, con base a una política económica sin límites, se consolidaron 2 mil empleos directos y el estado acumula un crecimiento económico de 11.5% en cuatro años.

Entre los principales logros históricos, se encuentran las inversiones en infraestructura, así como en programas sociales. El gobernador destacó que, en cuatro años, 340 mil potosinos lograron salir de la pobreza.

Además, más de un millón de hogares han sido beneficiados con apoyos sociales y una inversión de más de 63 mil millones de pesos.

En infraestructura, dijo, la administración estatal ha alcanzado más de 24 mil millones de pesos en obras en las cuatro zonas de la entidad, incluyendo nuevas escuelas y universidades, además de avances en educación, salud y seguridad que “colocan a San Luis Potosí entre los estados más seguros del país”, subrayó.

Al finalizar su mensaje, Ricardo Gallardo convocó a las y los potosinos y a cada sector a mantener la unidad: “Quizás no compartimos la misma ideología, pero sí podemos compartir una idea de que en San Luis Potosí seamos más grandes y más fuertes”.