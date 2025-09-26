Más Información

Reynosa, Tamaulipas.– Tres dejó como saldo un contra la Guardia Estatal en el Ejido Santa Apolonia en Río Bravo, Tamaulipas.

Los agentes estatales realizaban un cuando fueron agredidos por sujetos que se desplazaban en una camioneta Chevrolet Suburban blindada, modelo 2008.

Al repeler la agresión, los efectivos lograron abatir a tres hombres armados, presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona.

En el lugar fueron aseguradas tres armas largas calibre 223, un chaleco táctico con dos placas balísticas, así como artefactos conocidos como “ponchallantas”.

Los sujetos se desplazaban en una camioneta Chevrolet Suburban blindada, modelo 2008 Foto: Especial.
La agresión también dejó cuatro impactos de arma de fuego en una de las patrullas oficiales, sin que se reportaran elementos lesionados.

En el interior de la camioneta Suburban se localizó una tabla con números romanos “XIX”, símbolo que podría estar relacionado con la identificación interna de una célula delictiva.

De manera extraoficial trascendió que entre los abatidos se encuentra un presunto líder delincuencial conocido como “El Chipo”, señalado por su presunta vinculación con actividades criminales en la región fronteriza, sin que hasta el momento, la Vocería de Seguridad haya confirmado el fallecimiento de esta persona.

