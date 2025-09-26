Reynosa, Tamaulipas.– Tres civiles armados abatidos dejó como saldo un enfrentamiento contra la Guardia Estatal en el Ejido Santa Apolonia en Río Bravo, Tamaulipas.

Los agentes estatales realizaban un operativo de vigilancia cuando fueron agredidos por sujetos que se desplazaban en una camioneta Chevrolet Suburban blindada, modelo 2008.

Al repeler la agresión, los efectivos lograron abatir a tres hombres armados, presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona.

En el lugar fueron aseguradas tres armas largas calibre 223, un chaleco táctico con dos placas balísticas, así como artefactos conocidos como “ponchallantas”.

Lee también: Aseguran en Sinaloa sitios de almacenamiento de precursores químicos, tres laboratorios y desmantelan campamento de grupos delictivos

Los sujetos se desplazaban en una camioneta Chevrolet Suburban blindada, modelo 2008 Foto: Especial.

La agresión también dejó cuatro impactos de arma de fuego en una de las patrullas oficiales, sin que se reportaran elementos lesionados.

En el interior de la camioneta Suburban se localizó una tabla con números romanos “XIX”, símbolo que podría estar relacionado con la identificación interna de una célula delictiva.

De manera extraoficial trascendió que entre los abatidos se encuentra un presunto líder delincuencial conocido como “El Chipo”, señalado por su presunta vinculación con actividades criminales en la región fronteriza, sin que hasta el momento, la Vocería de Seguridad haya confirmado el fallecimiento de esta persona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr