Acapulco.— En la colonia Revolución del Sur, en la parte alta de Acapulco, los vecinos están de luto y siguen llorando a sus muertos que en esa zona de escasos recursos económicos dejó el huracán Otis.

En la calle Constitución parte alta, siete personas fueron sepultadas al desgajarse el cerro y ayer se llevó acabo el último rosario para despedirlos y pedir por el eterno descanso de Israel Ramírez Ramos, Gloria Jiménez González, Sofía Yamileth Ramírez Jiménez, Araceli Ramírez Jiménez, Kimberly Shanic Morales Ramírez, Elizabeth Ramírez Jiménez y Cirila Sebastián Chinitos.

“Te pedimos padre Jesús que permitas el descanso de nuestra hermana, Cirila Sebastián Chinitos”, pidieron un grupo de vecinos.

En una casa aplastada por el lodo y tierra ya sólo quedan las cruces con los nombres de Israel, Gloria, Sofía, Araceli, Kimberly y Elizabeth, los seis integrantes de una familia, quienes fallecieron cuando estaban dormidos.

“Nos acordábamos de nuestros vecinos, pero nunca pensamos que fuera a venir así de fuerte el agua, el aire, nunca pensamos, y quedamos espantados. Cuando salimos, preocupados, yo pensé que se habían salido pero en la mañana nos dimos cuenta que estaban sepultados”, relató la señora Felicitas Santiago.

Más adelante, indicó, quedó otra de sus vecinas, Cirila Sebastián Chinitos, con Francisco, uno de sus hijos, a quien las autoridades sigue buscando con binomios caninos. Ya va para dos semanas de la tragedia y no se sabe nada de él.

“Los sepultaron las piedras, [el huracán] tiró las paredes porque su casita era de material, les aventó las paredes y quedaron sepultados. A mí me duelen mucho mis vecinos, muy a todo dar. Lamentablemente nunca supimos que viniera esta tormenta así de grande porque si no hubiéramos buscado todos lugar”, dice doña Felicitas.

De 70 años de edad, de los cuales 40 los ha vivido en la Revolución del Sur, la señora Felicitas Santiago considera que las autoridades alertaron a la población “a la mera hora, porque aquí se fue la luz. Nosotros desde las 9 de la noche nos quedamos sin luz, por eso no nos dimos cuenta de nada”.

Recuerda que fue una situación difícil porque a sus vecinos no los podían enterrar, “los llevaban y los regresaban” porque las calles estaban bloqueadas con lodo y carros atravesados que los vientos y el agua del huracán se los llevaron.

“Una cosa difícil, no los podían ni enterrar, los llevaban y los regresaban. Aquí fueron tendidos en la calle, aquí los estuvieron sacando”, recuerda con pesar.

Agrega que el huracán no tuvo piedad para nadie.

“Paulina ya lo pasamos aquí y nos libró, pero este torbellino [Otis] no nos libró. Este vino dando parejo, a mí me duele porque se perdieron mis vecinos y la señora Cirila que vendía el bolillo, y su hijo que no lo encontramos”.

Ahora, los vecinos de la colonia Revolución del Sur temen que otro huracán arrase con su colonia, por eso dicen estar dispuestos a ser reubicados en otro sitio, si las autoridades les dan apoyo para vivienda en un lugar sin tanto riesgo.

“Tengo miedo porque si hubiera seguido la lluvia otro poco, desaparece completamente la colonia. Por eso veo, más ahora con esta desgracia que vimos, si nos dicen que nos vayamos, pues sí”, señala la señora Felicitas, quien agrega: “Yo sí tengo miedo porque aquí tengo mis nietos y ahorita a dónde nos vamos”.