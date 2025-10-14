Culiacán.- Se reportó la desaparición de Lizbeth Wendoly Bojorquez Castro, de 39 años, presuntamente en una tienda de ropa en la sindicatura de Aguaruto en Culiacán, zona en donde el pasado fin del mes de agosto un grupo armado privo de la libertad al síndico José Ramiro García Oseguera.

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda de la mujer, la cual fue vista por última vez en la colonia Jardines de San Bartolo, de dicha sindicatura, ella tiene una estatura de un metro 64 centímetros, complexión mediana, tez morena, cabello largo, color castaño y boca mediana.

Como señas particulares tiene un tatuaje en el antebrazo derecho con las iniciales “JWY” y la fecha 1962/2020, en la parte media de la espalda una figura con tres pajaritos y en la mano derecha la figura de una flor roja.

Una de las versiones divulgadas sobre su desaparición es que Lizbeth Wendoly fue privada de la libertad por personas armadas cuando ella se encontraba en una tienda de ropa femenina en la colonia Jardines de San Bartolo.

El pasado día primero de septiembre, el Ayuntamiento de Culiacán dio a conocer que se emprendió la búsqueda del síndico municipal de Aguaruto, José Ramiro García Oseguera, el cual fue privado de su libertad por personas armadas cuando este se encontraba en un negocio de venta de cocos y mariscos, en la misma demarcación territorial.

Foto: Especial

