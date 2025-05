El gobierno de Oaxaca informó que se prestará atención especial a seis municipios en los que se instalarán casillas electorales para la elección extraordinaria de quienes integrarán el Poder Judicial de la Federación, porque registran conflictos internos.

Sólo seis de los 564 municipios en los que se instalarán casillas presentan conflictos internos “que requieren atención para evitar que escalen el día de la jornada electoral”, aseguró el secretario de Gobierno, Jesús Romero López.

Una de las comunidades donde no se instalarán es el Tlacuache, localidad de San Pedro El Alto, “pero no hay población en la localidad”, dijo; aunque no precisó, que la población fue desplazada de forma violenta por un grupo armado de Santo Domingo Teojomulco.

Elección judicial en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

Según Romero López, está garantizado el 99 por ciento de la instalación de las casillas electorales para la elección judicial del 1 de junio. En Oaxaca no se prevén que se registren incidentes durante el proceso electoral en el 99 por ciento de los 564 municipios del estado en los que se instalarán casillas.

La Secretaría de Seguridad Pública, por su parte, informó que el día de la jornada electoral se desplegarán mil 600 elementos de la policía estatal que actuarán con “bajo perfil” para no interferir en la elección.

Deslindan a Salomón Jara de promoción de acordeones

Romero López también deslindó al gobierno de Salomón Jara Cruz de los “acordeones” que están circulando en el estado y en los que se induce el voto para determinados candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial de la Federación: “quien señala, tiene que probar”, respondió.

El funcionario acusó a la “Derecha” de ser quien está detrás de esos “acordeones” aunque a quienes se promociona son personajes ligados a Morena.

“La Derecha tiene sus acordeones, que no se hagan, escupen para arriba; pero andan tratando de juntar sus votitos. Por un lado llaman a no votar, pero por otro lado actores de su partido promueven acordeones. En el gobierno del estado sólo hemos hecho algo, que es promover la participación de la ciudadanía”.

En los apartados del "acordeón" se incluyen los nombres de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, entre otros candidatos. Foto: Erick Moctezuma/ EL UNIVERSAL

El titular de la Secretaría de Gobierno también negó que en el gobierno federal estén molestos con el gobernador Salomón Jara, por no contribuir a solucionar el conflicto laboral con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); y a partir de los rumores en los que se señala que el mandatario ha financiado económicamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que sus protestas y bloqueos se desarrollen en la Ciudad de México, y no en la ciudad de Oaxaca, estrategia utilizada por el exgobernador José Murat Casab.

“No hay molestia de la Federación, soy testigo de cómo la presidenta le tiene gran cariño a Oaxaca y al gobernador y cómo juntos han analizado las posibles soluciones para el magisterio oaxaqueño”, aseguró.

Personas en prisión no podrán votar este 1 de junio

Las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de Oaxaca no podrán participar en la elección judicial del próximo 1 de junio para elegir a jueces, magistrados y ministros, informó el subsecretario de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, Roberto Claudio Castillo Ramírez.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal aseguró que en un principio les habían informado que sí podrían votar las personas recluidas en las cárceles del estado; pero la semana pasada, fueron informados que los sistemas penitenciarios quedarán excluidos de esta elección.

“Nos habían avisado que estamos incluidos en la votación de las elecciones judiciales en los reclusorios y la semana pasada nos dieron el aviso desde la federación que los sistemas penitenciarios de los estados quedaban excluidos de la votación”.

Personas privadas de la libertad no podrán votar en las elecciones del 1 de junio en Oaxaca (30/05/2025). Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Castillo Ramírez apuntó que esperan que la próxima jornada electoral las personas privadas de la libertad puedan ser incluidos en este tipo de votaciones, también en las que se eligen a presidentes municipales y diputaciones.

“Hay un amparo de la Defensoría Pública Federal para que podamos nosotros votar”, aseguró.

Desde el 10 de febrero de 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió un acuerdo en el que estableció no implementar el voto de las personas en prisión preventiva para la elección extraordinaria de los integrantes del Poder Judicial de la Federación.

Según el acuerdo del órgano electoral, no existieron las condiciones presupuestales, técnicas y operativas para que en los sistemas penitenciarios se pudiera votar, principalmente por la reducción presupuestal en aspectos relacionados con el voto de las personas en prisión preventiva que van desde un 67 hasta un 100 por ciento en la reducción de los recursos económicos públicos.

Para la organización ASILEGAL, la determinación del INE significa un retroceso para los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y en prisión preventiva.

