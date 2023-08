Zacatecas.- “¡Hijo, padre, hermano, tu familia está en la lucha!” “¿Dónde están, nuestros hijos, dónde están?”, “¿Por qué los buscamos?, porque los amamos”, “Gobierno corrupto, por tu culpa estoy de luto”, “Si nos van a gobernar, no nos debes ignorar”, parte de las principales consignas que gritaron a todo pulmón los integrantes de los colectivos que salieron a las calles a manifestarse este miércoles en el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada.

El contingente transitó por el bulevar metropolitano Zacatecas-Guadalupe, hasta adentrarse al Centro Histórico de la capital y llegar a la Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno, donde las personas portaban camisetas con las fotos de las fichas de búsqueda de sus desaparecidos, así como con pancartas y lonas con los rostros de los ausentes.

Jóvenes, adultos, comerciantes, policías, empleados, obreros, estudiantes que desaparecieron y/o fueron privados de la libertad recientemente, hace algunos meses o hasta años, pero en todos los casos, la constante es que en ningún caso hay avances en las investigaciones para la localización de las víctimas.

Algunas de las madres buscadoras que participaron en la marcha expresaron que cuando desaparece un ser querido por lo general tienen a criminalizar a la víctima, pero afirman que se pueden constatar en los colectivos que “hay miles y miles de desaparecidas que son gente honesta, de bien, honesta y trabajadoras”, por ello, piden a los captores que se apiaden y regresen a sus desaparecidos.

Las buscadoras aseguran que cuando un ser querido desaparece "se pierde la paz y la calma. Las familias vivimos muertas en vida, dejamos de ser madres, esposas, por salir a buscar a nuestros hijos (…) Nadie nos da una respuesta, la autoridad no hace nada (…) Pedimos empatía a la sociedad, porque es desesperante, a nadie le deseamos que viva esta situación, pero, lamentablemente vemos que cada día hay más desaparecidos”, relatan.

Al llegar a la Plaza de Armas, los manifestantes colocaron todas las mantas de sus desaparecidos tanto en la explanada como en las paredes del Palacio de Gobierno, además de que se leyó un pronunciamiento en dirigido a las fiscalías, a las autoridades gubernamentales y legisladores para plantear una agenda en materia de desaparición forzada para dar atención eficaz y digna a los familiares.

Urgieron a que se ponga a trabajar eficazmente el programa estatal de búsqueda de personas , porque falta una reactualización del mecanismo que es una instrumento importante para implementar una política pública, así como mejoras presupuestales a los entes públicos enfocados a la búsqueda de personas desaparecidas.

Desaparecidos en Jalisco: "No le da continuidad a lo que ya se había investigado"

Unas 500 personas se manifestaron la mañana de este miércoles en Guadalajara para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y exigir a las autoridades que se detenga este problema y presenten con vida a todas las personas desaparecidas en el estado.

Convocadas por el colectivo Luz de Esperanza, en su mayoría integrado por familiares de personas desaparecidas a partir de 2020, quienes participaron en la manifestación, comenzaron a congregarse a las 9:30 horas alrededor de la glorieta de Los Niños Héroes –renombrada en 2018 como Glorieta de las y los desaparecidos– para iniciar a caminar por la avenida Chapultepec pasadas las diez de la mañana bajo un cielo que presagiaba lluvia.

María del Rosario Cervantes ha perdido la cuenta de las veces que ha marchado y caminado los poco más de tres kilómetros que hay entre la glorieta y el Palacio de gobierno de Jalisco, en el centro de Guadalajara, cargando la imagen de su hijo, Oswaldo Javier Hernández Cervantes, desaparecido el 22 de julio de 2014 en Tlaquepaque cuando se dirigía a su trabajo.

Desde entonces, como parte de su búsqueda, acude a cada marcha de la que se entera y en ese caminar ha visto a madres que buscan desde antes que ella y las que se van integrando a este periplo que parece no tener fin.

“Y como en casi todos los casos los pocos avances que hay se pierden cuando cambian al MP y no le da continuidad a lo que ya se había investigado”, dice.

Durante la marcha, acompañada por una discreta llovizna, se hizo un pase de lista de las personas desaparecidas a las que busca este colectivo y al llegar a Palacio de gobierno las consignas se intensificaron para exigir al gobernador, Enrique Alfaro, que las investigaciones de todos los casos tengan avances reales.

Según el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición de Jalisco, en la entidad hay 14 mil 78 personas desaparecidas.

Desaparecidos en Nuevo León: Hay falta de voluntad e interés para prevenir desapariciones

Monterrey, NL.- Decenas de familiares de personas desaparecidas, realizaron una protesta a espaldas del Palacio de Gobierno de Nuevo León, para pedir al gobierno estatal que ponga en vigor el decreto 314 que hace más de siete meses modificó la Ley de Seguridad Pública, a fin de proceder a la búsqueda inmediata de las víctimas de desaparición, con con la activación de una alerta desde sus teléfonos celulares y desde las compañías hacia las autoridades.

En el marco del Día Internacional de las Personas Desaparecidas y sus Familias, señalaron que el gobernador Samuel García firmó el decreto en mención, que se publicó en el Periódico Oficial del Estado hace ya más de siete meses. “Sin embargo, es evidente la falta de voluntad y de interés para prevenir las desapariciones al no hacer los convenios correspondientes con las compañías de telefonía móvil”.

Lo que queremos es que ya no haya desapariciones, que no haya más personas que estén sufriendo lo que pasamos nosotros, somos ya personas de la tercera edad, y todavía estamos de pie, y queremos evitar eso, dijo Juana Catalina Estala Lozano, integrante del Grupo Amores (Asociación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León).

“Nosotros siempre gritamos y exigimos, pero no tenemos una respuesta en común, y seguimos pidiendo que nos hagan caso, esta ya es la tercera vez que le pedimos a este gobernador y no nos ha hecho caso.

En Nuevo León son ya más de seis mil personas desaparecidas desde 2006, que se empezó a recrudecer este problema en el país, que en los últimos meses ha vuelto a mostrar un incremento en desapariciones y violencia, comentó Estala Lozano.

La señora Juana Catalina, busca a su hijo José Cruz Sánchez Estala, desaparecido el dos de octubre de 2012, en Reynosa, Tamaulipas, cuando sólo tenía 23 años de edad.

A la protesta acudió también Natalia García Sánchez, quien busca a su hija María de Lourdes Murillo García, desaparecida el 19 de septiembre de 2017 a la edad de 44 años, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, levantada de un hotel junto con tres compañeros de trabajo, a donde había ido para hacer una entrega de uniformes industriales que comercializaba.

Lo raro es que en el hotel no había cámaras de video, y si en Nuevo León es complicado buscar a personas desaparecidas en Tamaulipas es todavía mucho más difícil, dijo la señora Natalia.

“La seguiré buscando hasta encontrarla. Ella vivía conmigo en el municipio de Escobedo, era mi soporte y mi sostén. Tengo otras tres hijas y la estamos esperando. Mi esposo murió hace dos años, se fue sin saber de ella”.

Salgo a cada una de las manifestaciones de Amores, es un grito de justicia y vamos a estar mientras el señor Jesús nos de la vida, porque hay compañeras que ya se fueron en la lucha y nunca supieron nada de sus seres queridos; pero las que quedamos vamos a seguir, dijo doña Natalia mientras sostenía una mariposa blanca elaborada con papel, que representa la esperanza de encontrar a su hija María de Lourdes.

Desaparecidos en Tabasco: “No se olviden que faltan en casa”

Judit Rodríguez, quien desde hace tres años busca a su hermano desaparecido en Acapulco, Guerrero se manifestó en la plaza de armas de Villahermosa frente al palacio de Gobierno, solicitando a las autoridades mayor atención para las madres buscadoras.

Llegó sola y sobre la explanada colocó varias cartulinas con algunas fotos de los más de 100 mil desaparecidos reportados en México, afirmando que su protesta es solo para que no se olviden de los miles de mexicanos que no regresaron a casa y siguen desaparecidos.

“Estamos haciendo una muestra más que nada de personas desaparecidas en todo el país; hoy el 30 de agosto, día Internacional de la Desaparición Forzada. Nos encontramos aquí para que sean visibilizados y no se olviden que faltan en casa”, aseveró.

Dijo que en el caso de Tabasco se tiene el reporte de dos personas desaparecidas: la niña María Fernanda Cruz y Miguel de los Santos Hernández, de quienes sus familiares no saben nada desde el 2019.

Pidió a las autoridades de los tres niveles se les brinde el apoyo a las madres buscadoras, quienes según Judit Rodríguez no ha sido recibidas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Que nos brinden todo el apoyo y respaldo para buscarlos, porque no es uno ni dos son más de 100 mil personas desaparecidas. Todos los días hay una persona desaparecida. El (AMLO) no ha recibido a ninguna madre buscadora, incluso a nosotros tampoco, no hemos recibido una respuesta favorable para buscar a la persona que nos hace falta en casa que es mi hermano”, concluyó.

"Las desapariciones son crimenes de estado", gritan en Puebla

Al grito de "Las desapariciones son crímenes de estado", familiares de desaparecidos marcharon por las principales calles de la ciudad de Puebla.

Encabezadas por liderazgos del Colectivo Voz de los Desaparecidos, las madres y madres de mujeres y hombres desaparecidos realizaron un plantón en el Zócalo de la capital poblana.

"No no no, no es un hecho aislado / las desapariciones son crímenes de estado", gritaron en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

Portando los rostros de sus seres queridos, exigieron justicia a las autoridades y la aparición con vida de los suyos.

"Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos / porque vivas se las llevaron, vivas las queremos", demandaron.

La líder de dicha organización civil, María Luisa Núñez Barojas recordó a las instituciones que es su obligación responder al grave problema de la desaparición de personas.

Veracruz ¿De qué sirve que se recuperen cuerpo si no se identifican?

Madres y padres de desaparecidos se manifestaron en distintas ciudades del estado de Veracruz para exigir la aparición de sus seres queridos.

En las ciudades de Xalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos, entre otras, familiares de personas desaparecidas salieron a las cuales para pedir atención a sus casos.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, lamentaron la falta de identificación de cientos de cuerpos localizados en fosas clandestinas a lo largo y ancho del territorio veracruzano.

"Ya son muchísimos los desaparecidos, tenemos que esperar a que la Comisión Estatal de Búsqueda haga espacio para continuar las búsquedas", lamentó la representante del colectivo Familiares Enlaces Xalapa, Victoria Delgadillo Romero.

Mujeres y hombres con las imágenes de sus seres queridos, protestaron frente a Palacio de Gobierno y en el llamado Memorial de los Desaparecidos ubicado en una importante avenida de la ciudad.

"¿De qué sirve que las familias sigan encontrando y estén recuperando si en lo de la identificación humana estamos perdidos. Muchas veces dicen que por el tiempo están deteriorados, que no se puede, pero también, en parte es porque Periciales no tiene personal", lamentó.

En Hidalgo familiares buscan a sus desaparecidos desde hace 16 años

Héctor Cerezo, del Colectivo Cerezo México, así como agrupaciones y colectivas feministas se manifestaron en el reloj monumental de Pachuca Hidalgo, donde colocaron fotografías de personas que han sido víctimas de desaparición forzada.

En una jornada informativa de los derechos a los que tienen los familiares que han sufrido este delito, Héctor Cerezo destacó que uno de los principales problemas que se tienen en Hidalgo es que no hay cifras confiables de cuántas personas han sido víctimas de desaparición forzada.

Resaltó la necesidad de que se cuente no sólo con un censo real para poder implementar políticas públicas, sino que también que los funcionarios atiendan a los familiares de las víctimas.

Señaló que desde el 2006 México ha sufrido una pandemia de desaparecidos que lleva ya más de 110,000 personas, y en los últimos meses esta situación se ha recrudecido sobre todo en Jalisco.

Lamentó que en muchos casos haya colusión con autoridades policiacas. Señaló la importancia de que en los casos de Edmundo Reyes Anaya y Gabriel Cruz desaparecidos en Oaxaca, se logró una se logró una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se cree una Comisión especial de búsqueda. Cada persona tiene derecho a tener una Comisión de búsqueda únicamente para su familiar desaparecido, señaló.

Mientras que en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el Colectivo Buscando Hasta Encontrarte, encabezado por Javier Muñoz marcharon en la capital del Estado y se manifestaron en la Comisión de Derechos Humanos para visibilizar esta situación.

Refirieron la necesidad de apoyo económico, así como psicológico y legal para conocer el paradero de sus familiares que en algunos casos llevan más de 16 años.

Los afectados son de distintas demarcaciones entre ellos Tlaxcoapan, Tula, Mineral de la Reforma, Pachuca, Tepeji del Río, entre otros.

Con información Dinorath Mota López





