Con la exigencia de que el Estado construya y ejecute políticas de búsqueda en vida, métodos de identificación forense y de prevención y garantías de no repetición, familiares de víctimas de desaparición forzada marchan rumbo a Palacio Nacional.

“Daríamos todo por amor a las nuestras y a los nuestros. Resistimos dolor, resistimos amenazas, resistimos negligencias e indiferencia hasta encontrarles. No tendríamos que salir a gritar para seguir vivas; que nos dejen vivir con dignidad, que no nos desaparezcan, que no nos maten, sobrevivimos todos los días a un estado de emergencia.

“El estado es cómplice, pero nosotras no y nosotras estamos dispuestas a poner la vida a ponerlo todo y no tenemos nada que perder, ya nos han dejado desmembradas, que se sepa que ahora ya no tenemos miedo, que ahora tenemos rabia”, leyeron las madres buscadoras en un pronunciamiento antes de enfilarse en la movilización.

Los familiares de personas desaparecidas y buscadores señalaron que, a un año de terminar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, existe un distanciamiento con la causa.

Apuntaron que este distanciamiento les resulta grave pues la crisis de desapariciones e identificación forense se ha profundizado con más de 111 mil 100 víctimas al corte de hoy sin incluir la cifra negra por lo que aprovecharán esta conmemoración para exigir un balance real a la administración actual y la creación de nuevas leyes para prevenir las desapariciones.

Con un pase de lista los grupos empezaron su avance por Paseo de la Reforma, con destino a Avenida Juárez, después planean tomar Eje Central y Calle 5 de Mayo para finalmente arribar a la plancha del Zócalo.























