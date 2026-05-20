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Reynosa.- Pagar el impuesto en los Estados Unidos mediando convenio de coordinación entre las haciendas públicas de México y Estados Unidos, propuso Gerardo Peña Flores, diputado local y coordinador del Partido Acción Nacional en Tamaulipas.

Destacó que, en el marco de las negociaciones de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, propuso un punto de acuerdo para eliminar de raíz la i a nuestro país.

"La iniciativa contempla la celebración de un convenio entre las haciendas públicas de México y los Estados Unidos a efectos de que la venta de combustible con fines de exportación hacia suelo mexicano el impuesto sea pagado en los Estados Unidos y transferidos mediante convenio a la hacienda pública nacional".

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De esa manera, dijo, se acabaría con el atractivo de evitar el pago del impuesto y el negocio que ello conlleva desincentivando así la importación ilegal.

"El negocio ilegal hoy es trasnacional pues trasnacional deben de ser las estrategias para combatirlo, lo cual redundaría en el beneficio de la hacienda pública mexicana".

Esto generaría un incremento en la recaudación, recursos que podrán ser utilizados para los proyectos prioritarios y beneficiar a las entidades federativas entre ellas a Tamaulipas para respaldar las acciones esenciales, aseguró el diputado.

afcl/LL

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