[Publicidad]
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - La exlegisladora federal Manuela López Narváez calificó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como "tirano", "misógino" y un "tipo asqueroso", durante una asamblea informativa de Morena realizada en Palenque, municipio ubicado al norte de Chiapas.
En el encuentro con morenistas, la prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que le resultaba muy emocionante estar en Palenque con militantes y simpatizantes con convicción que llegaron a escuchar y organizarse para defender la soberanía.
La morenista, llegó a Palenque, donde reside el exmandatario López Obrador, desde que concluyó su mandato presidencial.
Lee también Atacan a policías estatales en Mazatlán, Sinaloa; detienen a dos civiles armados
López Narváez enfatizó que se trata de defender la soberanía "ante el tirano, misógino que tenemos en Estados Unidos, que además quiere nuestro país, pero es muy burdo, es un tipo asqueroso realmente, y se quiere robar, no tiene interés en venir ayudar a México.
"No, él, (Trump), quiere los recursos naturales de México, lo sabemos ¿Saben qué está haciendo?: está tratando de debilitar con los medios, desde adentro. ¿Cómo?, mal informando, lo que acaba de decir la compañera, atacando a quienes representan ...
[Publicidad]
"Debilitan desde adentro, y es más fácil entrarle ya; entonces tenemos que empezar a informarnos. Un pueblo informado no es engañado. Necesitamos empezar a defendernos", puntualizó la militante de Morena
Autoridades exigen a Pemex que limpie y remedie contaminación de combustóleo en arroyos y suelos en Salina Cruz; presentan demanda
dmrr/cr/rmlgv
[Publicidad]
Más información
Fútbol
¡Salió coqueto! El arquero de Cabo Verde que fue figura en la cancha ante España y ahora busca hacer lo mismo fuera
Espectáculos
Gustavo Adolfo Infante defiende a Pati Chapoy y deja en claro que no le interesan las disculpas de Adame
Fútbol
El emotivo video de Irán para México que se volvió una joya del Mundial 2026
Fútbol
"No le veo más sentido al futbol": Guillermo Ochoa prepara su despedida de la Selección Mexicana