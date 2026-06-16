TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - La exlegisladora federal Manuela López Narváez calificó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como "tirano", "misógino" y un "tipo asqueroso", durante una asamblea informativa de Morena realizada en Palenque, municipio ubicado al norte de Chiapas.

En el encuentro con morenistas, la prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que le resultaba muy emocionante estar en Palenque con militantes y simpatizantes con convicción que llegaron a escuchar y organizarse para defender la soberanía.

Diputada Manuela Obrador, prima de AMLO, llama tirano y misógino a Trump en Chiapas; pide defender la soberanía. Foto: Tomada de redes

La morenista, llegó a Palenque, donde reside el exmandatario López Obrador, desde que concluyó su mandato presidencial.

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López Narváez enfatizó que se trata de defender la soberanía "ante el tirano, misógino que tenemos en Estados Unidos, que además quiere nuestro país, pero es muy burdo, es un tipo asqueroso realmente, y se quiere robar, no tiene interés en venir ayudar a México.

🔴La diputada de Morena y prima de AMLO, Manuela Obrador, causó controversia tras calificar de “asqueroso” al presidente de EEUU, Donald Trump.



La morenista aseguró que Trump busca apropiarse de los recursos naturales de México. pic.twitter.com/DU19EMfdd1 — Azucena Uresti (@azucenau) June 17, 2026

"No, él, (Trump), quiere los recursos naturales de México, lo sabemos ¿Saben qué está haciendo?: está tratando de debilitar con los medios, desde adentro. ¿Cómo?, mal informando, lo que acaba de decir la compañera, atacando a quienes representan ...

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"Debilitan desde adentro, y es más fácil entrarle ya; entonces tenemos que empezar a informarnos. Un pueblo informado no es engañado. Necesitamos empezar a defendernos", puntualizó la militante de Morena

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