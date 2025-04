Acapulco, Guerrero.- En la internacional Costera Miguel Alemán de “El Hogar del Sol” y por motivo del Día del Niño, se festejará a los niños, con un desfile de globos gigantes.

Por motivo de Semana Santa, familias y paseantes, así como turistas nacionales y extranjeros eligieron a Acapulco para disfrutar estas semanas, por lo que con este evento culminará la Semana de Pascua.

El desfile constará de 38 globos enormes y la cita será el próximo sábado 26 de abril a partir de las 10:30 horas.

Lee también Vacaciones de Semana Santa 2025: ¿cuándo regresan a clases los alumnos?; consulta aquí la fecha oficial de regreso

De acuerdo con los organizadores participarán 480 personas, entre manipuladores y organizadores, el desfile contará con figuras entrañables como Hello Kitty, Optimus Prime, Peppa Pig, My Little Pony.

Así como las Tortugas Ninja, Clifford y las Power Puff Girls, acompañadas por carros alegóricos, bandas, porristas y contingentes que transformarán el puerto en una gran fiesta familiar.

El recorrido iniciará en el Asta Bandera, frente al Parque Papagayo, y concluirá en la Glorieta del Centro de Convenciones. Esta actividad forma parte de la nueva etapa turística de Guerrero bajo la marca “Hogar del Sol”, que posesiona a Acapulco como un destino ideal para disfrutar en familia.

Lee también Sheinbaum comparte foto con su nieto; así pasó la Semana Santa la Presidenta

El evento es impulsado por la Secretaría de Turismo del Estado, con el respaldo del Gobierno de Guerrero, como parte del compromiso de la administración que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para fortalecer el turismo.

Anuncian desfile de globos en Acapulco. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/rmlgv