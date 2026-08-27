Algunos de los principales dirigentes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) fueron detenidos durante cateos realizados en diferentes puntos de la capital del estado, confirmó el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla.

A través de su cuenta en X, precisó que a esta estructura sindical se le atribuyen delitos como cobro de piso, extorsión, despojo y narcomenudeo.

Rodríguez Alamilla no confirmó si entre los detenidos se encuentra Sharon Italia Curiel Hernández, secretaria general de la ASAEO, como ha trascendido en algunos medios locales.

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El fiscal detalló que en los operativos realizados la madrugada de hoy, participaron elementos de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

Mientras que se contó con el apoyo perimetral de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.

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