La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que personas detenidas por el secuestro y desaparición de los 10 mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp., en el municipio de Concordia, Sinaloa, dieron información a las autoridades, luego de que se confirmara la identificación de cinco cuerpos encontrados en fosas clandestinas, también en Concordia.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Mandataria aseguró que el gabinete de seguridad federal está revisando el caso.

Después de lamentar el hecho, afirmó que desde que se conoció la noticia la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con el gobierno estatal, ha estado cerca de las familias.

“Está revisando el gabinete de seguridad. Desde el primer momento que se anunció su desaparición, su secuestro, el gabinete de seguridad del gobierno de México estuvo atento y buscándolos.

“Hay detenidos en este caso, y los propios detenidos fueron quienes mencionaron la información que después se tuvo. Entonces, se está investigando todo y en contacto con la minera. Y desde el principio pedí a la secretaria de Gobernación que, junto con el gobierno del estado, estuviera en contacto con las familias”, expuso la Presidenta.

“¿El gobierno de Canadá no se ha pronunciado, no ha hablado de esto con México?”, se le preguntó.

“No, directamente no. No tengo conocimiento si lo hizo en recientes días a Relaciones Exteriores, no me ha comentado. Es una minera canadiense. Pero estamos buscando todo lo que pudo haber causado esta situación.

“Pero lamentamos mucho lo ocurrido, y estamos cerca de las familias, y que no vuelva a ocurrir una situación así”, agregó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Más fosas

La tarde de ayer se reportó el hallazgo de otra área de fosas clandestinas en El Verde, municipio de Concordia, donde peritos y forenses trabajaban ante la posibilidad de encontrar más cuerpos.

Elementos del Ejército y la Marina, con respaldo de un helicóptero artillado, resguardaban la zona.

Esta fosa está a pocos kilometros del lugar donde se encontraron los cuerpos que han sido identificados como los trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp.