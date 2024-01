Cuernavaca.- Con 109 votos a favor, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) destituyó a Graciela Quiñónez Bahena como directora de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales, señalada por estudiantes de acoso y violencia en contra de docentes y alumnos.

En sesión extraordinaria, a la que acudieron 125 consejeros, máximo organismo de decisión de la UAEM, el Consejo determinó revocar el cargo que le fue otorgado a Graciela Quiñónez, por lo que se procederá a elegir un nuevo director interino.

Con la destitución se levanta el plantón que mantuvieron los estudiantes de Derecho desde hace 75 días en esta unidad académica. Algunos alumnos colocaron letreros con sus demandas en la explanada del edificio uno y en las oficinas con mensajes como “Mis clases no dependen de favores políticos”, “La directora encubre a los acosadores”, “Ser doctora no quita lo violenta” y “fuera Graciela”.

Durante la sesión del Consejo se informó que Graciela Quiñónez no abonó a la conciliación con los alumnos y docentes, que la señalaron de actos de violencia.

En su intervención, la académica señaló que el dictamen se basa en supuestos, debido a que no se dio lectura detallada a las respuestas que presentó.

Es un hecho inaudito, acusó la exdirectora, y subrayó la violación del debido proceso porque en ningún momento fue presentado, votado aprobado el inicio de este procedimiento en sesión del 17 de noviembre de 2023 como se afirma. Es una acción de venganza y persecución, afirmó Quiñónez en clara referencia a la rectora Viridiana Aydeé León Hernández.

“Las actuaciones de esta Comisión ha sido violatorias de todo derecho negándome mi garantía de audiencia, inventando un procedimiento que no existe y los escritos que me fueron notificados carecen de acompañamiento probatorio y están basados en meras subjetividades, incluso hechos no propios, al estar testados desconozco quienes acusan”, dijo.

En la misma sesión la rectora León Hernández nombró a Gloria Rosario Vergara Salinas, como directora interina de esta facultad por el periodo del 30 de enero de 2024 al 25 de septiembre de 2025.









