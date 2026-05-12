Mérida.— La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada (PAN), afirmó que ocho de cada 10 habitantes perciben un ingreso laboral suficiente para la alimentación básica de sus familias, por lo que la llamada Ciudad Blanca se posesiona entre las metrópolis con mayores oportunidades y menor pobreza a nivel nacional.

Indicó que estos resultados no son casualidad, sino el reflejo de una estrategia sostenida del ayuntamiento que apuesta por créditos para emprendimientos, apoyo directo al empleo y educación de calidad.

“Sabemos que emprender no es sencillo. Detrás de cada negocio hay historias de sacrificio, de perseverancia, de jornadas largas y de sueños que poco a poco se convierten en realidad”, aseveró.

La alcaldesa mencionó que el ayuntamiento impulsa programas como: Créditos de mujer a mujer, a cargo de la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, que a la fecha ha beneficiado a 244 mujeres emprendedoras de diversas colonias y comisarías de Mérida con una inversión de 2 millones 384 mil 882 pesos.

“Este programa tiene un profundo sentido social y humano porque busca impulsar la autonomía económica de las mujeres, fortalecer su independencia y brindarles herramientas para que sus negocios crezcan”, afirmó.

Como parte de las acciones para fortalecer la economía familiar y el emprendimiento, Patrón Laviada entregó 421 mil pesos en créditos del programa De mujer a mujer, en beneficio de 38 emprendedoras que desarrollan actividades como repostería, estilismo, elaboración de artesanías, venta de alimentos y otros negocios desde sus hogares.

Asimismo, Patrón Laviada recordó que su gobierno impulsa los programas Mi primer crédito, Micromer y Macromer, con financiamientos que van desde los 50 mil pesos hasta los 300 mil pesos, con lo que se busca acompañar a las y los emprendedores desde el inicio de sus proyectos hasta su consolidación.

En materia de empleo, informó que del 18 al 22 de mayo se llevará a cabo la semana del empleo en distintos puntos de la ciudad.

En apoyo a la educación, la presidenta municipal de Mérida celebró la creación de la primera generación de la Universidad de las Mujeres, integrada por 100 alumnas.