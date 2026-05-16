Pachuca.- Alrededor de seis mil litros de combustible, droga y vehículos fueron asegurados durante un operativo coordinado entre el Ejército Mexicano y la Policía Estatal en un inmueble que operaba como centro de almacenamiento clandestino de hidrocarburo en el municipio de Singuilucan, Hidalgo.

El operativo, realizado entre fuerzas estatales y federales, se llevó a cabo mediante acciones coordinadas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, donde se intervino un inmueble que presuntamente operaba como centro de almacenamiento ilícito de hidrocarburos. Además, se detectaron otras posibles actividades ilegales en el sitio.

En el lugar, las autoridades aseguraron 5 mil 896 litros de combustible, distribuidos en 21 contenedores con capacidades de entre 50 y mil litros. También fueron localizados 60 metros de manguera utilizados presuntamente para el manejo y trasiego del hidrocarburo.

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Asimismo, se aseguraron dos camionetas y 437 dosis de droga sintética, además de marihuana. Todo lo decomisado quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades señalaron que los operativos se mantendrán de manera permanente, bajo coordinación de fuerzas federales y estatales, con el objetivo de combatir el robo de hidrocarburos y otras actividades relacionadas con la delincuencia organizada en esta región del estado.

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