Juchitán, Oax. – Representantes de comités de agua y de colonias de Salina Cruz cuestionaron el anuncio que dio el administrador local del agua potable, sobre construir cuatro nuevos pozos de agua para resolver el desabasto que afecta a miles de personas.

El problema del desabasto de agua que sufre la población salinacrucense, dijo el dirigente de la Coordinadora de Colonias Unidas (CCU), Hugo Mayoral, no está en el déficit de pozos y, por lo tanto, la solución tampoco está en actos propagandísticos y demagógicos.

Para los habitantes de las colonias que sufren por la falta de agua, el problema se localiza en la existencia de dos redes principales de distribución, de unos 15 kilómetros de longitud cada una, que vienen funcionando desde hace 53 años. Son tuberías que llegaron a su nivel de vida útil.

Además de las redes anquilosadas de las tuberías, dijeron los colonos, es necesaria la reconstrucción de los tanques elevados y la necesidad de reprogramar la distribución del agua, para que no se prolongue el desabasto.

No hay que olvidar, destacó Hugo Mayoral, que actualmente, en Salina Cruz contamos con 25 colonias, donde hay escuelas básicas, que desde siempre no tienen el servicio de agua. ¿Cómo se abastecen? Como la necesidad les impone.

En la mañana de ayer, el administrador del sistema de agua potable de Salina Cruz, Carlos Orona, y el senador de MORENA, Antonino Morales, anunciaron la perforación de cuatro nuevos pozos en la zona donde en 2018, la CONAGUA construyó y equipó cuatro pozos que no recibió la CEABIEN.

Dichos pozos, que en su momento requirieron 90 millones de pesos, quedaron abandonados, sus equipos robados, salvo los motores y bombas que fueron rescatados según reveló en su momento el entonces director local de la CEA, Darío Toledo Cabrera.

No queremos pensar que quieran usar esa infraestructura saqueada para argumentar que construyen cuatro pozos de Salina Cruz, cuando lo que falta es modernizar la red de distribución y construir nuevos tanques elevados, señalaron los colonos.

